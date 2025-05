Un’area fitness per il benessere. Oggi l’inaugurazione in piazza

Nel Comune di Gambettola c’è una nuova area fitness per tutti e tutte: si punta su salute, inclusione e sicurezza. Oggi pomeriggio alle 14 si terrà l’inaugurazione dell’area fitness: benessere e movimento per tutti, inserita nell’area verde-giochi di piazza Foro Boario, vicino all’attuale campo di basket, uno spazio pubblico e centrale che garantisce fruibilità, sicurezza e inclusione. Il progetto è pensato per favorire uno stile di vita attivo e inclusivo per la comunità, grazie al finanziamento regionale previsto dalla Legge 5 dicembre 2018, n.19, e in linea con le strategie del piano regionale della prevenzione, frutto di una collaborazione tra distretto sanitario del Rubicone, unità operativa igiene e sanità pubblica di Forlì-Cesena, Unione dei Comuni del Rubicone e Università di Bologna e Comune di Gambettola.

Alle ore 14 appuntamento nella sala consiliare del Comune e a seguire tutti in Piazza Foro Boario per scoprire le potenzialità delle attrezzature e partecipare a dimostrazioni pratiche di utilizzo, guidate da esperti del settore del fitness, del benessere e del movimento.

Vincenzo D’Altri