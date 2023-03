Un’auto per aiutare pazienti dell’Hospice

di Ermanno Pasolini

Donata una nuova auto all’Hospice di Savignano sul Rubicone. La Fiat Panda a gpl sarà destinata all’assistenza domiciliare per le cure palliative, acquistata grazie ad un importante contributo del Rotary Club Valle del Rubicone. Dice l’avvocato Gian Piero Evangelisti presidente del Rotary Club Valle del Rubicone: "Il Club ha deciso di collaborare con la struttura Cure palliative di Cesena e Hospice di Savignano, per la realizzazione di un service in occasione delle celebrazioni per i 21 anni di attività dell’Hospice, avviando una raccolta fondi per l’acquisto della nuova autovettura. Si è trattato di una collaborazione finalizzata a dare continuità all’impegno che storicamente il Rotary Club Valle del Rubicone ha messo in campo, donando alle Cure Palliative nell’annata rotariana 2007-2008, un’altra autovettura, che a tutt’oggi è utilizzata appieno da medici e infermieri. Abbiamo fatto spettacoli e iniziative con gli incassi devoluti al Service del club, che sommati al contributo dei suoi soci e a quello della Rotary Foundation, ha permesso di raggiungere seimila euro donati all’Hospice. Le donazioni già ricevute dall’Hospice da parte di famigliari che hanno conosciuto l’esperienza delle cure palliative, unite a tale contributo, hanno consentito di acquistare la nuova Fiat Panda a Gpl", che andrà ad arricchire il parco automezzi, per facilitare gli spostamenti degli operatori di cure palliative al domicilio dei pazienti.

Ad accogliere il Governatore del Distretto 2072 Luciano Alfieri, insieme alla delegazione del Rotary Club Valle del Rubicone, col presidente Gian Piero Evangelisti e il vice Giancarlo Biondini, erano presenti il vicesindaco di Savignano sul Rubicone Nicola Dellapasqua, il Direttore del Distretto Cesena-Rubicone Francesco Sintoni, Elena Amaducci, attuale responsabile dell’Hospice e Cristina Pittureri, che ha tenuto a salutare i presenti dopo 21 anni di attività nelle cure palliative cesenati, di cui 15 da responsabile. Don Pier Giorgio Farina parroco di Santa Lucia ha ha benedetto la nuova auto. Ha continuato il governatore Luciano Alfieri: "Questa è la vera attività del Rotary e sono compiaciuto di essere qui perchè vedo il Rotary al servizio dei meno fortunati. L’auto servirà anche per portare aiuto ai famigliari che hanno sempre tanto bisogno". Ha concluso il vicesindaco Nicola Dellapasqua: "Riempie sempre di orgoglio fare parte di una comunità capace di compiere gesti come quello del Rotary. Sapere che esiste la sensibilità di cogliere un’eccellenza del nostro sistema sanitario come l’hospice e sostenerla come sta facendo il Rotary acquistando un’auto per l’equipe domiciliare, è qualcosa che fa guardare con speranza al futuro. Un grande grazie al Rotary Valle del Rubicone e a tutti gli operatori dell’hospice e del Santa Colomba".