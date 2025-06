Under 16, 17 e 18 a lezione di sicurezza stradale

Un gol speciale a favore della sicurezza stradale. Il legame tra Cesena ed il suo partner Au.Ra Gruppo Autoscuole, di cui fa parte anche l’Autoscuola Vicini Cesena, è un rapporto che non si traduce solo in una sponsorizzazione, ma che va ben oltre e punta alla sensibilizzazione dei più giovani nei confronti dei coretti comportamenti da avere alla guida, qualunque sia il mezzo utilizzato. Così, nelle ultime settimane l’attenzione si è concentrata sul tema della sicurezza stradale. A fronte anche delle nuove norme previste dal codice della strada, si è focalizzata l’attenzione sulle possibili distrazioni, spesso cause di incidenti, evidenziando la necessità di non porsi alla guida (anche di veicoli senza motore) in uno stato di alterazione alcolica. Così i formatori di Au.Ra Gruppo Comunicazione (in primis il presidente Yuri Gentilini e insieme a lui Francesco Vicini di Autoscuole Vicini Cesena) hanno svolto degli speciali incontri pomeridiani con i ragazzi delle formazioni giovanili della società bianconera, incontrando, in tre diverse occasioni, le squadre Under 16, Under 17 e Under 18. Tutti gli appuntamenti, della durata di circa due ore l’uno, sono iniziati con una prima parte teorica nella quale sono state spiegate le problematiche connesse ai comportamenti e alle disattenzioni stradali, anche grazie all’analisi di foto e video reali. Terminata la parte in aula, le tre squadre si sono spostate sui campi del Centro Sportivo di Martorano, dove i ragazzi hanno sperimentato l’uso dei sensori visivi che simulano la vista in uno stato di ebrezza. Ai giovani calciatori è stato chiesto di condurre la palla e calciare verso la porta, facendo così provare a ciascuno di loro cosa può accadere nel caso in cui il tasso alcolemico superi il limite consentito. Educare i ragazzi fin da giovani a comportamenti corretti alla guida significa investire sulla prevenzione degli incidenti e sulla tutela della vita propria e degli altri.