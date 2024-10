Under 18 al sesto successo di fila

Sesta vittoria di fila, in sei giornate, per l’Under 18 di Lantignotti, a punteggio pieno, che ha superato l’Hellas Verona 2-0 con le reti di Bertaccini e Davide Zamagni. Di seguito il tabellino della gara. Cesena: Fontana, Brisku (31’st Antoniacci), Ridolfi (37’st Omokaro), Zamagni T., Bertaccini (31’st Gori), Greco, Lantignotti (22’st Biguzzi), Zamagni D., Galvagno (22’st Sanaj), Berti (22’st Cavaliere), Amadori (37’st Liverani). All: Lantignotti. Marcatori: 17’pt Bertaccini (C), 27’pt Zamagni D. (C). La classifica: Cesena 18, Lazio 13, Empoli 11*, Torino 10, Roma 10**, Genoa 8**, Atalanta 8, Parma 8, Sassuolo 7*, Bologna 7*, Cagliari 6, Lecce 6, Inter 5*, Monza 4*, Hellas Verona 4, Sampdoria 3*, Fiorentina 2*, Milan 1*. (*una gara in meno/** due gare in meno).

Grande vittoria anche per l’Under 17 di mister Tamburini, nel derby contro il Bologna FC passa con il gol messo a segno da Da Rugna dopo soli quattro minuti di gioco. Cesena: Apuzzo, Zaghini, Marini (36’st Cimatti E.), Pezzi, Giometti, Casadei T., Giunchi (45’ st Poletti), Casadei E., Da Rugna (15’st Ricci), Frisoni (36’ st Cenerelli), Moretti (15’st Scapoli). All: Tamburini. Marcatore: 4’pt Da Rugna (C). La Classifica: Genoa 14, Juventus 12**, Torino 8**, Bologna 8, Parma 8*, Cesena 7, Sampdoria 7*, Modena 6, Carrarese 5*, Spezia 5*, Pisa 4*, Sassuolo 3*, Reggiana 3. (* una gara in meno/ **due gare in meno).

Doppia battuta d’arresto, invece, per l’Under 16 di mister Magi e l’Under 15 di mister Zanetti che cedono entrambe per 2-0 in casa del Bologna FC.

Under 16. Cesena: Zuzzi, Petito (37’st Terni), Balzoni (1’st Valentini), Gjergji (22’st Lombardo), Ricci, Laghi, Casadei M., Minzoni, (37’st Manservisi), Obbi (37’st Berardi), Gadaleta (22’st Favale), Conte (29’st Bombardini). All: Magi. Marcatori: 15’pt Passanisi (B), 28’pt Giannelli (B). Classifica: Juventus 8, Pisa 8, Modena 7, Bologna 7, Parma 7, Reggiana 7, Torino 5*, Sassuolo 4*, Spezia 4, Cesena 3*, Genoa 3, Sampdoria 1, Carrarese 0*. (* hanno già effettuato la sosta) Under 15. Cesena: Odowa, De Pasquale (14’st Civinelli), Rossini, Cassano, Venturelli (36’st Foscati), Murgia, Zannoni (1’st Tenti), Ciccarese, Tesei (14’st Quaranta), Spero (1’st Zarattini), Okolo (36’st Battaglia). All: Zanetti. Marcatori: 8’pt Bertuzzo (B), 28’pt Lima (B). Classifica: Juventus 10, Bologna 9, Modena 9, Parma 7, Sassuolo 7*, Spezia 7, Torino 6*, Pisa 5, Sampdoria 4, Cesena 3*, Genoa 1, Reggiana 0, Carrarese 0*. (*hanno già effettuato la sosta).

Infine l’Under 14 l’ha spuntata sul Rimini 2-4 (Marcatori: 2’pt, 22’pt, 35’pt e 9’st Succi (C), 22’st e 27’st Ramberti (R)) e l’Under 13 per 2-3 (1° tempo 2-2/ 2° tempo 0-2/ 3° tempo 0-4/ 4° tempo 4-1).