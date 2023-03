Undici donne all’avventura "Ecco il nostro diario di viaggio"

di Annamaria Senni

"Ore 8, si parte. Occhiali da sole, felpa, e zainetto, puntuali e sempre cariche. Il nostro pullman è come un piccolo salotto, chiacchieriamo, ci raccontiamo e ci sveliamo". Il diario di viaggio di Claudia Sbaragli, forlivese che ha partecipato al ‘Viaggio in Pink’ in Giordania per sole donne, organizzato dall’agenzia di Cesena Viaggi Manuzzi, racconta i momenti salienti vissuti dalle 11 partecipanti, tra cui anche la manager cesenate Francesca Amadori. "Si va verso la cittadella – continua Claudia Sbaragli raccontando i momenti del viaggio che si è appena concluso – un sito archeologico in cui vediamo sovrapposti resti romani, bizantini e islamici. E’ un po’ difficile tenerci insieme perché scattiamo foto ovunque e ci inchiacchieriamo ogni quattro passi".

Le undici partecipanti del viaggio in Giordania, cesenati e forlivesi tra i 16 e i 67 anni, sostengono che viaggiare tra donne crea un’energia unica. Dunque, se le ferie non coincidono con quelle del marito o degli amici, ecco che Viaggi Manuzzi ha ideato viaggi per piccoli gruppi di persone esclusivamente di sesso femminile. "Quello in Giordania è il primo ‘Viaggio in Pink’ che l’agenzia Manuzzi ha organizzato – dice Elena Bianchini di Viaggi Manuzzi, tra le partecipanti – abbiamo creato un format per sole donne perché la curiosità è femmina, e le donne sono le più interessate ai viaggi di scoperta e itineranti. Abbiamo pensato a una meta di altissimo spessore come la Giordania condividendo emozioni uniche". Tra le varie esperienze indimenticabili del viaggio che si è appena concluso (otto giorni dal 26 febbraio al 5 marzo) ce ne è una particolarmente toccante ricordata da Francesca Amadori. "Quello che ha contraddistinto questo viaggio è stata l’esperienza con una cultura diversa – dice Francesca Amadori – abbiamo infatti trascorso una giornata nel deserto, in una cooperativa di donne e con grande sorpresa e orgoglio abbiamo scoperto che una parte di questo progetto, che sostiene le donne in difficoltà, è finanziato da Avsi. Abbiamo passato una giornata cucinando con donne beduine, ballando la mazurka e raccontando loro le usanze e i costumi dei nostri paesi e condividendo le differenti culture".

Undici persone diversissime tra loro, che prima del viaggio non si conoscevano. "Siamo partite da Cesena con un pulmino verso Roma – continua Claudia Sbaragli – e subito ci siamo presentate. Chi era mamma, chi nonna, chi vedova, chi studentessa, chi single. Unite dalla curiosità per viaggiare. Abbiamo trascorso tre giorni ad Amman, visitato siti archeologici, mangiato in ristoranti tipici, poi ci siamo trasferite a Jerash e a Petra. Qui abbiamo visitato un sito archeologico meraviglioso, patrimonio dell’Unesco, con monumenti scavati nella roccia rossastra e dune di sabbia che creano paesaggi lunari. Ad arricchire il contesto la ‘cammellata’ nel deserto all’alba e le nottate passate ad ammirare le stelle fuori dalle nostre tende, e infine il bagno nel Mar Morto dove abbiamo provato l’esperienza unica di quelle acque che ti tengono sempre a galla. Lì alloggiavamo in un hotel a 5 stelle e ci siamo dedicate a spa e fanghi. Tra il gruppo si è creata fin da subito una magia". Confidenze, amicizie, racconti di donne con occhi spalancati al mondo. Ed ora aspettano il prossimo ‘Viaggio in Pink’ dell’agenzia Manuzzi. Tra le proposte c’è il tour della Norvegia per ammirare l’aurora boreale.