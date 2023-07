Undici personaggi nel ‘Giardino della poesia’

di Ermanno Pasolini

Sono undici i personaggi che daranno vita a San Mauro Pascoli al Giardino della Poesia, giunto alla 27a edizione. Otto spettacoli si svolgeranno proprio nel giardino della casa natale del grande poeta e tre a Villa Torlonia. Personaggi interpretati saranno Rocco Scotellaro, i filosofi greci, gli anarchici italiani e romagnoli, i partigiani, Giovanni Pascoli, Giuseppe Ungaretti, Gabriele D’Annunzio, Nino Pedretti e altri grandi poeti romagnoli, le streghe. Tutti loro saranno letti e commentati, tra gli altri, da David Riondino, Mauro Bonazzi, Alessio Lega, la banda musicale di San Mauro Pascoli, Roberto Mercadini, Annalisa Teodorani, Patrizia Paradisi, Nevio Spadoni: nomi, storie ed epoche diverse uniti da un cartellone che da 27 anni racconta in maniera originale un pezzo di cultura della Romagna e oltre. Benvenuti al ‘Giardino della Poesia’, rassegna di contaminazione di generi, in una scelta di campo annunciata sin dal sottotitolo della rassegna: ‘Parole, musiche e immagini nei luoghi pascoliani’. L’ingresso è sempre libero ad eccezione dello spettacolo del 4 agosto. Promosso dal Comune di San Mauro Pascoli e realizzato da Sammauroindustria in collaborazione con l’Accademia Pascoliana, Sillaba e RomagnaBanca, si parte il 16 luglio a Casa Pascoli per terminare il 7 agosto sempre nel Giardino della casa natale del poeta. Hanno detto Daniele Gasperini e Miro Gori, presidente e direttore di Sammauroindustria: "La peculiarità dell’evento sta nell’originalità di produzioni realizzate ad hoc, alcune in anteprima nazionale. La caratteristica più profonda e originale del Giardino della poesia, oltre allo svolgimento nei luoghi dove risuona la poesia del grande Pascoli (la Torre e la Casa natale), è quella di realizzare ogni spettacolo appositamente per la rassegna. Ogni serata è pensata e costruita partendo da un’idea che viene poi sviluppata per quella precisa occasione. Insomma si tratta di una serie di anteprime preparate per il nostro pubblico". Ha aggiunto la sindaca Luciana Garbuglia: "L’altra convinzione fondamentale che ci guida è che la poesia che a noi interessa è fatta non solo di parole, ma anche di suoni e di immagini". Fra le serate più attese "Ungaretti per banda" un viaggio nella poesia di Giuseppe Ungaretti proposta dall’ensemble "Amici della musica" di San Mauro Pascoli con particolare attenzione alle liriche scritte dal fronte della Prima Guerra Mondiale sulla pena e il dolore della guerra, con incursioni rock nello spettacolo della banda diretta da Yari Fabbri di San Mauro Pascoli. Info 335-5918055. Novità e notizie del Giardino della Poesia sui canali social: Facebook e Instagram.