Undici stand per tutti i gusti: si accende ’Il pesce fa festa’

Oggi entra nel vivo l’edizione 2025 della manifestazione Il Pesce fa Festa, che anima il centro storico di Cesenatico in occasione delle ricorrenze dei Santi e dei Defunti. Ci sono undici grandi stand gastronomici con proposte di pesce fresco dell’Adriatico, di cui quattro di associazioni di ristoratori, tre di pescatori, due motonavi trasformate in ristoranti galleggianti e due di associazioni di volontariato. Oggi inizia anche il mercato ambulante allestito durante la sagra, nelle vie del centro storico e nella prima parte del lungomare viale Carducci, con i commercianti che sino a domenica propongono prodotti dell’artigianato, prodotti tipici e modernariato. In particolare l’area fieristica sarà presente sul lungomare Carducci, in piazza Cavallotti e via Anita Garibaldi, mentre il mercatino dell’artigianato farà bella mostra in centro storico, in via Mazzini, via Saffi e lungo il porto canale. Oggi si inaugura anche la Mostra Micologica e Botanica, a cura dei volontari appassionati di funghi dell’AMB Cesenatico, allestita sotto il loggiato del Palazzo Municipale di via Marino Moretti. Oggi il centro di Cesenatico si trasformerà per la magia di Halloween, con "The Last Experience", un percorso horror ispirato a "The Last of Us", nella terrazza della Biblioteca Comunale in viale Leonardo da Vinci angolo piazza Ciceruacchio, dove ci saranno animazioni e personaggi in costume per grandi e piccini. Spettacoli e proposte culturali si susseguono e nei giorni della festa sarà possibile ammirare le opere d’arte e le installazioni artistiche di Isabella Righetti, allestite sul ponte di viale Anita Garibaldi sulla Vena Mazzarini.

g.m.