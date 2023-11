Un’emozionante storia d’amore al teatro Bogart

Un’emozionante storia d’amore senza età, un messaggio di tenerezza che parla al cuore di ciascuno di noi e un’occasione per aiutare chi, ogni giorno, si prende cura di bambini e giovani in difficoltà. Sono gli ingredienti dello spettacolo gratuito “Ti andrebbe di dormire con me? E altre cose che non si dicono più” che andrà in scena al Teatro Bogart di Cesena (via Chiesa di Sant’Egidio 110) sabato 18 novembre alle 20.30, con replica domenica 19 novembre alle 16. L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Prenotazione consigliata: tel. 3468665203, whatsapp 3518821873.