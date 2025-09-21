Un’estate da 300mila presenze

di Ermanno PasoliniSi calcola che siano state oltre 300mila le presenze di turisti e locali non solo residenti nel Comune di Gatteo per i 390 spettacoli che da maggio al 19 settembre si sono tenuti all’Arena Rubicone, nelle piazze della Libertà e Romagna Mia, sul lungomare Giulio Cesare, ai Giardini Don Guanella e nei 30 bagni della spiaggia. Un successo per l’amministrazione comunale, il gruppo di animazione Gatteo Mare Summer Village, per le associazioni Gatteo Mare Turismo di cui è presidente Massimo Bondi che guida anche la cooperativa dei 30 stabilimenti balneari di Gatteo Mare e Sandro Teverini presidente dell’associazioneGiulioCesare.

Per il nono anno capo animatore è stato Stefano Benossa, originario di Torino, ma ormai da 8 anni residente a Gatteo Mare. Presidente di Gatteo Mare Turismo è Massimo Bondi che è anche presidente della cooperativa bagnini Gatteo Mare. Ospite della serata Vincenzo Faedi di Sant’Angelo di Gatteo che il 6 agosto ha compiuto 100 anni e che fino a prima del Covid è sempre andato a ballare il liscio all’Euroclub di Savignano sul Rubicone, la più vecchia balera d’Italia.

Ha detto il sindaco Roberto Pari: "E’ terminata un’indimenticabile settimana del liscio che chiude la stagione degli eventi 2025 che ha visto partecipare alle iniziative migliaia di persone nella tradizione, intrattenimento e accoglienza che caratterizzano da anni la nostra Gatteo Mare".

Ha continuato il presidente Massimo Bondi: "Chiudiamo un’estate con la fantastica settimana del liscio con la presenza di 5.000 persone in cinque serate. Questo significa che ci sono ancora tanti turisti a Gatteo Mare a fine stagione. Questo ci dà la forza di continuare a lavorare anche in inverno per preparare la stagione 2026 anche perchè festeggeremo il ventennale del Summer Village. Come presenze questa estate non è andata poi così male e faremo in modo che la prossima sia migliore".

Ha aggiunto il capo animatore Stefano Benossa: "E’ stato un piacere immenso poter coordinare anche quest’anno il gruppo d’intrattenimento di Gatteo Mare e abbiamo riscontrato una grande risposta da parte di tutti i nostri ospiti. Abbiamo avuto diverse famiglie che hanno confermato la loro presenza a Gatteo Mare e tante altre che invece hanno scoperto questa meravigliosa realtà per il primo anno e noi ci auguriamo di poterli riabbracciare tutti anche nella prossima estate 2026".

E a chiusura Moreno il Biondo direttore artistico e grande protagonista dell’intera stagione eventi di Gatteo Mare: "La mia gratitudine va ai grandi musicisti presenti agli eventi, alla mia orchestra e in primis a tutto il pubblico che ci ha seguito. Abbiamo già iniziato i preparativi per l’edizione 2026 delle Settimane del liscio e del Festival di San Liscio già programmato per l’1 e 2 luglio prossimi".