Alessandro Gallo
Cesena
Cesena
CronacaUn’estate da 300mila presenze
21 set 2025
ERMANNO PASOLINI
Cronaca
Un’estate da 300mila presenze

A Gatteo quasi 400 spettacoli all’Arena, nelle piazze e sul lungomare, ai Giardini, nei bagni e in spiaggia

La serata finale della Settimana del liscio,. anche ultimo spettacolo dell’estate

La serata finale della Settimana del liscio,. anche ultimo spettacolo dell’estate

di Ermanno PasoliniSi calcola che siano state oltre 300mila le presenze di turisti e locali non solo residenti nel Comune di Gatteo per i 390 spettacoli che da maggio al 19 settembre si sono tenuti all’Arena Rubicone, nelle piazze della Libertà e Romagna Mia, sul lungomare Giulio Cesare, ai Giardini Don Guanella e nei 30 bagni della spiaggia. Un successo per l’amministrazione comunale, il gruppo di animazione Gatteo Mare Summer Village, per le associazioni Gatteo Mare Turismo di cui è presidente Massimo Bondi che guida anche la cooperativa dei 30 stabilimenti balneari di Gatteo Mare e Sandro Teverini presidente dell’associazioneGiulioCesare.

Per il nono anno capo animatore è stato Stefano Benossa, originario di Torino, ma ormai da 8 anni residente a Gatteo Mare. Presidente di Gatteo Mare Turismo è Massimo Bondi che è anche presidente della cooperativa bagnini Gatteo Mare. Ospite della serata Vincenzo Faedi di Sant’Angelo di Gatteo che il 6 agosto ha compiuto 100 anni e che fino a prima del Covid è sempre andato a ballare il liscio all’Euroclub di Savignano sul Rubicone, la più vecchia balera d’Italia.

Ha detto il sindaco Roberto Pari: "E’ terminata un’indimenticabile settimana del liscio che chiude la stagione degli eventi 2025 che ha visto partecipare alle iniziative migliaia di persone nella tradizione, intrattenimento e accoglienza che caratterizzano da anni la nostra Gatteo Mare".

Ha continuato il presidente Massimo Bondi: "Chiudiamo un’estate con la fantastica settimana del liscio con la presenza di 5.000 persone in cinque serate. Questo significa che ci sono ancora tanti turisti a Gatteo Mare a fine stagione. Questo ci dà la forza di continuare a lavorare anche in inverno per preparare la stagione 2026 anche perchè festeggeremo il ventennale del Summer Village. Come presenze questa estate non è andata poi così male e faremo in modo che la prossima sia migliore".

Ha aggiunto il capo animatore Stefano Benossa: "E’ stato un piacere immenso poter coordinare anche quest’anno il gruppo d’intrattenimento di Gatteo Mare e abbiamo riscontrato una grande risposta da parte di tutti i nostri ospiti. Abbiamo avuto diverse famiglie che hanno confermato la loro presenza a Gatteo Mare e tante altre che invece hanno scoperto questa meravigliosa realtà per il primo anno e noi ci auguriamo di poterli riabbracciare tutti anche nella prossima estate 2026".

E a chiusura Moreno il Biondo direttore artistico e grande protagonista dell’intera stagione eventi di Gatteo Mare: "La mia gratitudine va ai grandi musicisti presenti agli eventi, alla mia orchestra e in primis a tutto il pubblico che ci ha seguito. Abbiamo già iniziato i preparativi per l’edizione 2026 delle Settimane del liscio e del Festival di San Liscio già programmato per l’1 e 2 luglio prossimi".

