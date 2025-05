Un’estate in movimento

Con l’arrivo dell’estate torna ‘Active Program’, l’iniziativa pensata per promuovere il benessere attraverso il movimento all’aria aperta, nelle principali aree verdi della città. Da martedì 3 giugno al 31 luglio si potrà partecipare a un variegato calendario di attività fisiche pensate per mantenere corpo e mente attivi. Le attività si svolgeranno al Club Ippodromo, Spiaggia 23 e il parco Vigne accanto al chiosco Incanto, e saranno guidate da istruttori qualificati in discipline come Zumba, Pilates, Yoga, Tai Chi, Total Body, Ginnastica Funzionale e molto altro. Per partecipare è richiesta l’iscrizione online attraverso il sito Time to Move, nella sezione dedicata a Active Program: https://timetomovegroup.it/active-program/. È prevista una quota di iscrizione finalizzata al rilascio della tessera personale con copertura assicurativa obbligatoria.