Un’estate scontata per gli studenti

Con la fine dell’anno scolastico e con l’entrata in vigore del servizio estivo a partire da oggi (libretti orari disponibili sul sito www.startromagna.it), torna l’Estate Card, l’estensione dell’abbonamento al trasporto pubblico, riservata agli studenti under 26, che consente di viaggiare su tutti i mezzi Start Romagna e in tutti i bacini serviti durante le vacanze scolastiche. L’estensione dell’abbonamento per tutto il periodo compreso tra l’8 giugno 2023 e il 31 agosto 2023, è attivabile al prezzo di 50 euro presso i Punto Bus Start Romagna. Possono richiederla tutti i possessori di un abbonamento Under 26 o Salta Su valido e sarà caricata sulla tessera Mi Muovo.