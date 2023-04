Unica Reti, dividendo di tre milioni

L’assemblea dei soci di Unica Reti SpA – la società che amministra le reti del servizio idrico integrato e della distribuzione del gas naturale dei 30 Comuni della provincia di Forlì-Cesena – ha approvato all’unanimità il Bilancio d’esercizio che ha visto un ricavo di 10.778.096 euro, segnando un incremento del 15,79% rispetto al 2021; l’Ebitda, ossia il Margine Operativo Lordo risulta costantemente in crescita nell’ultimo triennio.

Pertanto, il risultato d’esercizio dopo le imposte ammonta a 3.349.476 euro, con un incremento rispetto allo scorso anno (2021) del 4,6%; di questi 3.000.000 sono destinati a dividendi per i Soci.

Si tratta, quindi, di una società pubblica con una solida base patrimoniale con 213.008.732 euro di patrimonio netto e un’organizzazione sobria a supporto dei Soci ai quali dal 2010 ad oggi sono stati distribuiti oltre 36.000.000 di dividendi.

Nel corso dell’ultimo triennio Unica Reti ha messo a disposizione, in affiancamento al gestore e di concerto coi Comuni e Autorità di settore, 8.216.533 di euro a titolo di investimento nel sistema idrico e nel triennio 2020-2022 investimenti di 8.000.000 nella rete gas.

Gli investimenti, attuati in accordo con le Autority di settore e con Hera SpA, sono destinati alla riqualificazione della rete gas della città di Forlì e per gli impianti di depurazione e i sistemi fognari dei comuni di Bagno di Romagna, Tredozio, Bertinoro, Savignano e Valle del Rubicone, Dovadola, Gatteo, Cesena Santa Sofia.

"L’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022 – spiega Stefano Bellavista, amministratore unico di Unica Reti - ha visto l’avvio di nuovi progetti che si svilupperanno in maniera più articolata nel corso del prossimo biennio, oltre allo svolgimento delle attività core, ormai consolidate, che hanno comunque permesso di ottenere in termini di risultato economico e finanziario, un miglioramento significativo rispetto all’esercizio precedente e alle previsioni di budget. Dal 2010 sono stati liquidati dividendi ai Comuni Soci per oltre 36.000.000 euro".