Unicef, bambole di pezza in vendita per aiutare ai bambini poveri

Il Comitato provinciale di Forli-Cesena Unicef propone di adottare la Pigotta, la bambola di pezza interamente realizzata a mano che ha contribuito a salvare oltre un milione e mezzo di bambini nel mondo, oppure tante idee regalo solidali per adulti e bambini: tazze, peluche, gadget tecnologici, puzzle, giochi in legno, simpatici set di cancelleria, candele e giochi di memoria. Chiunque voglia sostenere l’iniziativa Unicef può trovare i volontarifino a domenica 8 gennaio 2023 a Cesena: Il rustico tende e tessuti - Via Roversano 99:dal lunedì alla domenica dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00; Nero Sublime, Corte Dandini n.18: dal lunedì al sabato dalle 17.00 alle 24.00 (solo Pigotte). [email protected]; 3470792674.