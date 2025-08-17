"Unificare funziona, il problema è la polizia locale sguarnita"

"Sulla sicurezza questo Governo sta facendo molto di più rispetto a quelli passati". È la premessa da cui parte Marco Casali, capogruppo di FdI.

Come valuta l’operato dell’amministrazione sulla sicurezza?

"C’è riluttanza da parte del sindaco di Cesena nell’affrontare il tema della sicurezza, scartando le nostre proposte"

Si rischia di perdere la centrale del Commissariato, scelta del Governo. Si può evitare?

"II Ministero sta vagliando il piano di riorganizzazione con l’indirizzo di garantire più presenza sul territorio. Per farlo è spesso necessario unificare attività importanti come quelle della centrale operativa che, se ben strutturate, potrebbero fornire risposte più tempestive ed efficaci".

Se la centrale unica fosse quella di Forlì, il cesenate non sarebbe più scoperto?

"Qualcuno ha da obiettare sul funzionamento del 118 del pronto intervento sanitario da anni centralizzato a Ravenna?".

La perdita della centrale operativa verrebbe avvertita.

"Se quello dovesse essere il passaggio indicato dalla parte tecnica del Ministero, non dubito che la parte politica di questo Governo chiederebbe che le risorse risparmiate venissero reinvestite in una presenza più capillare sul territorio. Proprio il tema su cui la giunta Lattuca latita"..

A che cosa si riferisce?

"Al progressivo depotenziamento della polizia municipale di Cesena, la meno strutturata tra le grandi città della Romagna, per la quale non è stato mai predisposto alcun piano speciale con risorse adeguate, per rafforzare la copertura territoriale. La presenza delle divise sul territorio è vista da parte del sindaco e della giunta, come un eccesso di ’securitade’".

Dice Lattuca: se perdiamo la centrale, è la prova che il Governo non si cura delle città governate dal centrosinistra.

"La realtà è diversa. Quando Cesena ha perso servizi chiave come il tribunale, il giudice di pace, la Camera dei tentativi di conciliazione, nessuno, men che meno l’attuale sindaco, ha parlato di ‘città a perdere’. Molto meglio testare se a conta essere co-capoluogo".

In che senso?

"Chi ha deciso che Cesena non possa essere individuata come sede della centrale? Questa può essere la prima occasione per verificare se il titolo di co-capoluogo abbia un peso".

Andrea Alessandrini