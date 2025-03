Un’immersione nella mente di Casanova

La spettacolo ‘Casanova’, una produzione ERT in scena al Bonci in questi giorni, che, attraverso un simbolismo complesso rielabora la biografia di Giacomo Casanova, Histoire de ma vie, si apre in medias res nel 1798, anno di morte del protagonista. Progressivamente, attraverso l’ipnosi, Casanova (Sandro Lombardi) tocca tutte le tappe più importanti della sua vita, dall’infanzia agli amori travagliati, fino alla vecchiaia. Lo spettatore si immerge così sia nella mente di Casanova sia nell’epoca in cui si svolge la storia, l’età dei Lumi, periodo di grandi scoperte e rivoluzioni. Ad aiutare questo processo interviene un uso consapevole dell’espressività del corpo e della voce degli attori, che risultano piacevolmente sfacciati, carismatici e capaci di interagire attivamente con la scenografia, articolata tecnicamente al fine di occupare tutto lo spazio scenico. Infatti il rapporto fine e ingegnoso fra questa e la drammaturgia permette allo spettatore di penetrare gradualmente lo spessore interpretativo dello spettacolo e lo culla in un viaggio immersivo che coinvolge sia la vista, attraverso luci stroboscopiche, sia l’udito, mediante suoni intensi che si accompagnano ai dialoghi, creando una sinfonia armoniosa e magnetica. Non mancano riferimenti culturali al ‘700, come le menzioni a Rousseau e Kant oltre che l’intervento di Voltaire, che si conciliano con rimandi ad età future: la freudiana esplorazione della psiche e l’esperimento del gatto di Schrödinger, che anacronisticamente anticipa l’indagine della fisica quantistica. I discorsi meditativi sono stemperati da accattivanti battute di spirito, che creano una stratificazione semantica dai molteplici livelli di lettura. L’incapacità di affrontare il presente e il perpetuo desiderio di rimanere fermi ad una gloria passata, colma di libertà e apparenti successi, costringe Casanova a perdersi in un vortice di ricordi in cui passa da un claudicare irresoluto a un passo sicuro verso il passato. Con velata ironia viene trasmesso il suo profondo senso di inquietudine, in antitesi agli incessanti cambiamenti della realtà settecentesca. Nella rappresentazione il tempo diventa così una presenza costante che perseguita Casanova e alimenta non solo i suoi timori, ma anche quelli della Marchesa d’Urfè (Betti Pedrazzi). Entrambi sono coinvolti nell’ assidua ricerca dell’immortalità: il primo avendo trascorso una rocambolesca gioventù, conduce una vecchiaia monotona immerso nei ricordi, mentre la seconda, costantemente ossessionata dalla morte, prova rimorso per non aver vissuto a pieno. L’invito dello spettacolo è quindi di non smarrirsi nella paura dello scorrere del tempo, ma di vivere la caducità della vita non come ostacolo, ma come ciò che le attribuisce valore.

4°Bc del liceo classico Monti