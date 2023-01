Un’iniziativa solidale per incentivare la lettura tra i più piccoli

Promuovere la lettura sin dalla tenera età. E’ l’obiettivo dell’iniziativa solidale nata dalla collaborazione tra la libreria Mondadori di Cesenatico e la Pediatria di Comunità dell’Ausl Romagna ’Dona un libro a un piccolo lettore’.

Ai clienti della libreria viene proposto di acquistare un libro per bambini da 0 a 3 anni e di lasciarlo in negozio. I volumi raccolti saranno poi consegnati alla Pediatria di Comunità ed i volontari del progetto ’Nati per Leggere’ regaleranno questi libri ai bambini, durante le letture che faranno nella sala d’attesa del consultorio pediatrico.

Si tratta di un bell’esempio di sinergia fra vari enti, professionisti e volontari per sostenere la cultura del libro e donare ai più piccoli un momento di svago.