Unione dei Comuni e Fiamme Gialle: Intesa a Savignano per Controllo Pnrr Fondi Protocollo d'intesa tra Comando Provinciale di Forlì-Cesena e Unione dei Comuni 'Rubicone e Mare' per condividere un percorso di cooperazione per presidiare corretto impiego delle risorse del PnRR.