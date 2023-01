Unione Sportiva ’Dueemme’, 30 anni e un grande avvenire

Nei giorni scorsi a Mercato Saraceno è stato celebrato il 30° anniversario della fondazione dell’Unione Sportiva ’Dueemme’ (1992-2022). A Palazzo Dolcini con la sindaca Monica Rossi, il presidente ’storico’ Giorgio Pazzini e l’attuale Walter Sintoni (assente giustificato il terzo presidente del trentennio Domenico Simoncini) si sono alternati racconti e aneddoti sulle tappe della storia di questa società calcistica la cui prima squadra milita in Promozione. I due presidenti hanno ripercorso le varie fasi e le difficoltà superate nel 1992, per "abbattere i campanili" e unire in un unico sodalizio ’Usd Dueemme’ le storiche società, la Mercatese con quella di Monte Castello: ben 54 incontri attraverso i quali i rappresentanti delle due società, muniti di gomito e diplomazia, sono riusciti a portare a termine l’impresa. Presenti i giocatori, gli allenatori, i dirigenti, i collaboratori e i simpatizzanti di oggi e di ieri. Molti non si vedevano da tempo ma il ritrovarsi, fra stupore ed ’amarcord’ è stato il valore aggiunto della serata.

Soprattutto la funzione sociale della società, protagonista per un trentennio nel favorire, attraverso il gioco del calcio, i valori di amicizia, sportività e collaborazione con un occhio di riguardo al settore giovanile. Toccanti i video che hanno richiamato alla memoria spezzoni indelebili di attività e personaggi biancorossi (i colori sociali), come pure il ricordo di coloro che non ci sono più.

Davide Canali a nome del consiglio ha affermato: "La serata è stata ideata dai giocatori della prima squadra (nella foto) per omaggiare il presidente Walter Sintoni con una maglia commemorativa, che diventerà la nuova divisa di gara. Siamo felici della buona riuscita dell’evento testimoniato dalla meraviglia disegnata sul volto del nostro presidente alla vista di tanti amici, di cui non sapeva nulla".

Edoardo Turci