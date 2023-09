Università al servizio del territorio: "L’obiettivo è evitare i danni"

"L’università può continuare a dare un contributo di competenze come già ha fatto in questi mesi". Ecco l’indirizzo che il magnifico rettore dell’Alma Mater, Giovanni Molari, dà alla ricerca sviluppata nell’ambito dell’Università a proposito del nostro territorio "rubato alle acque" e a rischio idrogeologico, su cui si è svolto il confronto tenutosi ieri presso il Campus di Cesena. Professor Molari, come si articola questo contributo che l’Università continuerà a dare alle problematiche legate alle esondazioni?

"Nei giorni immediatamente successivi all’alluvione abbiamo organizzato un gruppo di lavoro che abbiamo messo a disposizione dei sindaci, delle comunità e delle realtà locali, territoriali e nazionali. Alcuni dei componenti del gruppo si sono attivati da subito per dare un contributo nell’emergenza e poi abbiamo stretto un accordo con il commissario Figliuolo perché le competenze dell’università possano essere di aiuto nella gestione del dopo alluvione. L’obiettivo è che quanto è successo non debba capitare ancora. E se dovesse capitare di nuovo non rechi i danni registrati in questa tragica alluvione".

Ci sono direttrici di intervento particolare che i docenti dell’Alma Mater mettono a disposizione del commissario straordinario Figliuolo?

"Sono quelle che abbiamo messo in campo appena ci sono state sollecitate. La prima è la gestione delle frane, poi quella delle acque. Ci sono anche altri problemi, come quello dell’intervento sui campi allagati e poi cementificati dal fango. La capacità di drenaggio dei campi svolge un ruolo fondamentale per la gestione delle acque. C’è stato poi il problema delle telecomunicazioni. Ma c’è anche tutto il tema della conservazione del patrimonio culturale e dei beni storici. Il loro recupero ha un’alta rilevanza per questi territori". E’ emerso qualcosa in merito alle responsabilità tra la gestione del territorio e i danni arrecati dalla piena?

"Negli eventi eccezionale c’è un po’ di tutto, bisogna analizzare le cause e poi cercare de evitare che si ripetano. Sicuramente è stato un evento straordinario, ma è innegabile che in questi ultimi cento anni interventi dedicati non ce ne sono stati. Bisogna cominciare a pensare in maniera diversa. Abbiamo dato per scontato che la gestione del territorio fosse un problema superato, in realtà non lo è. Dal mio punto di vista occorre mettere in campo tutte le conoscenze e le possibilità di analisi che abbiamo per cercare di organizzare interventi sui territori in modo tale che questi eventi climatici non arrechino più i danni registrati a maggio".

Elide Giordani