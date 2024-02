Università in frenata. Matricole in lieve calo

Le iscrizioni al campus universitario di Cesena (circa 5mila studenti per 21 corsi di laurea) sono in calo del 3 per cento. Ma si tratta di numeri modesti nelle quantità, ossia da 1.560 a 1.530. "Una contrazione che fa seguito all’aumento dell’anno scorso in cui è stato l’unico campus a crescere. Un andamento abbastanza usuale negli atenei" spiega il rettore Giovanni Molari nella consueta conferenza stampa di febbraio in cui vengono divulgate le cifre dell’Alma Mater: "un ateneo che registra ogni anno circa 26 mila nuovi iscritti, che gode di grande prestigio ed è attrattivo anche all’estero, e non rincorre i numeri ma organizza i corsi sulla base della disponibilità di aule e strutture per la formazione". E se Cesena resta in equilibrio per quanto riguarda i campus romagnoli c’è da registrare il calo di Rimini (meno 8 per cento) "dovuto - dice il rettore - al fatto che ci sono molti studenti stranieri condizionati da varie problematiche", la crescita minima di Ravenna (più 3 per cento) e l’impennata di Forlì, più 16 per cento. "Dovuta solo in parte alla presenza del nuovo insediamento della facoltà di Medicina. In realtà - spiega ancora Molari- è un rimbalzo rispetto al consistente calo dell’anno scorso". Una contrazione destinata ad essere ulteriormente assorbita dal nuovo corso di laurea in Ingegneria Nautica, unica in Italia, collocata in via Fontanelle. "Esempio - dice il rettore - di un rapporto virtuoso tra l’università e il territorio, ossia gli imprenditori del settore oltreché la Fondazione della Cassa dei Risparmi, il Comune e la Regione. Il nuovo corso dovrebbe essere attivo, previa approvazione del Ministero, già da questo anno accademico".

Ma perché scendono gli iscritti di Cesena, anche se di poche unità? Sui numeri non sarebbe indifferente l’emergenza abitativa. Affitti alti, scarsa disponibilità. Per il resto la situazione è solida benché, anche qui, non siano previsti altri corsi di studio oltre quelli oggi attivi. A meno che non ci si doti di altri spazi (a livello generale l’Alma Mater ha in corso investimenti edilizi per 300 milioni di euro), poiché la qualità delle strutture deve andare di parti passo con quella formativa. Peraltro, sebbene tra Bologna e la Romagna ci siano oltre 200 posti in studentati (110 a Bologna, 100 in Romagna di cui uno nell’ex Enav a Forlì che attende una seconda trance di lavori), la domanda non è esaurita. Sono cresciuti, di contro, gli studenti che beneficiano della riduzione o dell’esenzione delle tasse d’iscrizione. "Un effetto dovuto alla riduzione dell’Isee per i beneficiari del Diritto allo Studio" spiega il professor Molari. Il rettore ha tenuto, infine, ad evidenziare che l’Università di Bologna con i suoi campus romagnoli, punta soltanto sulle lezioni in presenza, "garanzia di formazione, di scambio personale arricchente tra docente e discente, sostegno della vita di comunità che produce cittadini migliori". "Le università telematiche non sono alternative valide - ha scandito Giovanni Molari -, non forniscono una preparazione credibile né sul fronte della qualità che della quantità". Le lezioni a distanza sono state strumento utile in periodo Covid e oggi sono disponibili solo per gli studenti stranieri. E qual è la rappresentanza più nutrita? Gli iraniani. Soprattutto donne.