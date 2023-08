Università itinerante, oggi testimonianze dal mondo della scuola

Proseguono gli ultimi incontri dell’Università itinerante di Nando Dalla Chiesa, allestita assieme al Comune di Cesenatico e all’associazione Libera di Forlì-Cesena. In questi giorni 30 studenti dell’Università di Milano stanno partecipando ad una esperienza formativa, didattica e di ricerca, sul fenomeno della mafia nella nostra Regione.

Oggi alle 10, al Museo della Marineria, si parlerà delle esperienze di educazione alla legalità in Emilia-Romagna, con testimoni del mondo della scuola, esperienze a Cesena, Forlimpopoli e Forlì. Alle 15, sempre al Museo della Marineria, si affronterà l’argomento ’La risposta civile in Romagna’, assieme agli esponenti delle associazioni Libera, Legambiente e Forlì Città Aperta. Alle 17 si andrà invece sul territorio, per una visita dei beni confiscati alla mafia.

Domani, giovedì, alle 10 è in calendario un seminario di restituzione con il prof Nando Dalla Chiesa, a cui seguirà un bagno in mare e un aperitivo dei saluti, a conclusione dell’esperienza dell’Università itinerante a Cesenatico.

Ricordiamo che il progetto dell’Università Itinerante è nato all’isola dell’Asinara nel luglio 2013. In quell’occasione una ventina di studenti, laureandi e neolaureati in Sociologia della criminalità organizzata si trovano con il professor Dalla Chiesa per un’inedita esperienza di formazione proprio ’sul campo’. Vennero ospitati in strutture pubbliche dell’isola in cambio di un servizio di accompagnamento e alfabetizzazione storica rivolto alle centinaia di turisti che giungono ogni anno e con maggiore frequenza a visitare le ex carceri speciali.

