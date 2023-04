Uno spettacolo per festeggiare Techne

Uno spettacolo teatrale in piena regola quello realizzato da Techne per festeggiare ieri i suoi primi 25 anni al teatro Bonci dalla presenza dei due sindaci soci, Enzo Lattuca, sindaco di Cesena e Gian Luca Zattini, sindaco di Forlì. C’erano oltre 250 persone tra assessori, autorità, collaboratori, allievi, famiglie, formatori, fornitori e amici. Techne, ente di formazione di proprietà del Comune di Cesena e del Comune di Forlì (attraverso Livia Tellus Romagna Holding Spa) ha messo in scena uno spettacolo teatrale in cui i collaboratori e gli allievi dell’ente hanno vestito i panni di attori, interpretando divertenti aneddoti di vita quotidiana vissuti in anni di lavoro. La scelta del luogo non è casuale poiché Techne gestisce il bar del teatro. Dopo i saluti dei due sindaci, il sipario si è aperto su divertenti sketch teatrali, diretti dal noto attore e autore romagnolo, Giampiero Pizzol.