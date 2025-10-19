Uno ‘Spot’ elettronico che punta all’essenzialità

‘Spot’ è il titolo del nuovo EP di Aga, l’artista romagnolo all’anagrafe Alessandro Antolini. Il lavoro è centrato sulla musica elettronica, che secondo l’autore potrebbe essere visualizzata come un punto luminoso che appare su uno schermo fluorescente per effetto di un pennello elettronico, un cerchio di luce proiettato in una zona limitata. I testi sono sinonimo di slogan derivanti da concetti di profondità contraddistinti dalla non cantautorialità. La tessitura musicale pone l’accento sulla forma canzone, deviandone la struttura quando rischia di intersecarsi col pop. L’uso massiccio di arpeggiatori accompagna l’ascoltatore a seguire il proprio viaggio interiore senza una necessaria finalità.

Sono cinque i brani contenuti. "Ambient 2.0", pubblicato lo scorso giugno come singolo, è destrutturazione della forma canzone e ricerca percussiva con melodie essenziali; "School" è una critica al sistema scolastico, in cui la trasmissione di concetti è troppo spesso assente; "Smile in my self" rappresenta una ritrovata dimensione interiore consapevole e appagante; "Hold Hands" è la metafora delle mani che si congiungono a rappresentare l’unione della società; mentre "Open in the eyes" è un sogno a occhi aperti mentre si vive una realtà.

In Spot si avvertono volutamente influenze di artisti come New Order, Duran Duran, Brian Eno e Battiato, fino ad arrivare alle derive della musica sperimentale, il tutto filtrato attraverso il gusto e l’esperienza di Antolini. I brani di Spot sono stati composti, eseguiti e mixati dallo stesso Aga, mentre le chitarre di School, Smile in my self e Hold Hands, sono state suonate da Max Bertoli. Il mastering è a cura di Alessandro Piatto (Noia). Da un’idea di Aga, i video di Ambient 2.0 e School sono stati girati da Alexios Ciancio, che ha curato anche l’artwork. Con quest’opera il musicista di Cesenatico si conferma un compositore ed un performer creativo.

Antolini si è laureato presso la Middlesex University di Londra, ed è batterista e docente di batteria da più di vent’anni e fondatore dell’etichetta Drummer Caffè. L’artista ha collaborato con il compianto maestro Ezio Bosso e ha pubblicato quattro album. Ha tenuto centinaia di concerti in Italia e all’estero, mentre fra le manifestazioni alle quali ha partecipato, per due anni consecutivi è stato alla finale di Sanremo Rock, dove ha ottenuto ottimi riscontri dalla critica. Con Spot adesso Aga inizia una intensa stagione autunnale ed invernale.

Giacomo Mascellani