Un’opera di Paganelli al museo di Forlimpopoli

Si intitola ‘Ballando sull’orlo del baratro ovvero l’epoca dell’antropocene’ il grande dipinto dell’artista cesenate Luciano Paganelli (nella foto) in mostra da oggi, per 15 giorni al MAF, Museo Archeologico di Forlimpopoli (piazza Antonio Fratti 5). Si tratta di un’opera di grandi dimensioni (2 metri di altezza e 5,48 metri di larghezza) realizzata con un materiale leggero e resistente.

Vi sono raffigurati 19 personaggi, tra i quali un orso e lo stesso autore, unico seduto con atteggiamento riflessivo, mentre tutti gli altri sono in piedi in atteggiamenti scanzonati. Ma nel quadro c’è posto per il ventesimo personaggio che è la persona che lo sta guardando, riflessa in una fascia d’acciaio tirato a specchio.

"Questa la è prima di una serie di nove idee che ho già in testa - dice Luciano Paganelli -, spero di riuscir a realizzarle tutte". L’esposizione, curata da Paolo Degli Angeli e patrocinata dal Comune di Forlimpopoli, sarà inaugurata oggi alle 16.45 e sarà visitabile il giovedì dalle 9.30 alle 12.30, il sabato e la domenica dalle 15.30 alle 18.30.