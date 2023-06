"Uomo straordinario, ma l’ho lasciato" Laura Bianconi, 15 anni di passione

di Elide Giordani

Laura Bianconi, senatrice per tre legislature (dal 2001 al 2018), tra Forza Italia e Nuovo Centrodestra, è la cesenate che più di ogni altro ha avuto rapporti ravvicinati con Silvio Berlusconi. Un rapporto di affetto che è sfociato però in un divorzio politico. "Ho lavorato accanto a Silvio Berlusconi per 15 anni. Ossia fino a quando ho optato per la formazione politica di Angelino Alfano, prima designato come suo delfino e poi sconfessato a causa di vari capovolgimenti politici", ricorda l’ex senatrice. Quindi si era rotto quel rapporto di cui lei è sempre stata fiera?

"In realtà i nostri scambi sono rimasti cordiali. La sua scomparsa mi ha molto addolorata, anche se negli ultimi anni non ho fatto attività politica. Però l’ho seguito nel suo percorso. E’ stata una persona a cui ho voluto bene. Possedeva un’empatia che non ho trovato in alcun altro politico conosciuto nella mia esperienza parlamentare". Ha apprezzato di più l’uomo o il politico?

"Sono due piani diversi. L’uomo in quanto tale aveva capacità umane straordinarie, e non lo dico per santificarlo ora che è morto. Non negava mai la sua vicinanza a chi soffriva. Mi ha chiamato personalmente quando è mancata mia madre, sei mesi dopo la scomparsa di mio padre, di cui lui ricordava il nome. Aggiungo che era sorretto da una memoria miracolosa".

E il politico?

"Aveva un fiuto per la politica e una capacità di lettura delle situazioni straordinarie. E che dire della sua longevità politica? Solo alcuni personaggi della democrazia Cristiana, con alti e bassi, hanno resistito così tanto sulla scena. Lui, con tutto quello che c’è stato in mezzo, ossia i problemi giudiziari e gli scandali sessuali, ancora oggi era un punto di riferimento, anche in questo centro destra già così cambiato".

Nonostante tutto questo però lei decise di cambiare sponda. "Beh, aveva anche le sue debolezze. Erano gli anni dei suoi problemi giudiziari e si era valutato che politicamente sarebbe stato opportuno un suo passo indietro istituzionale. Non lo accettò, ma quando arrivò in senato la richiesta della sua decadenza noi votammo contro e lo sostenemmo".

Ma lei non ha una collana di perle grigie che le ha regalato lui?

"Non solo una collana, ho diversi gioielli regalati da lui. Il primo anno regalò a tutte le senatrici di Forza Italia un bracciale con i nostri nomi e due stelle di brillanti. Lo porto anche in questo momento. Poi ci regalò degli orecchini di perle grigie in pendant con la collana e una piccola croce di diamanti… Tutti gli anni ci faceva un regalo, bello e di valore. Era un generoso, che si esprimeva anche con manifestazioni di affetto".

Per esempio?

"Organizzava cene in cui era possibile confrontarci serenamente, non lesinava gesti di attenzione. Tra gli altri c’è un episodio che non dimenticherò mai".

Racconti.

"Eravamo a cena in una delle sue residenze romane alla cui tavola, di volta in volta, voleva alla sua destra qualche senatore. Una volta toccò a me. Ero anche emozionata poiché era una delle prime volte, tant’è che non mangiai quasi nulla. Ad un certo punto arrivò il cantante Mario Apicella che come prima canzone intonò ‘Una carezza in un pugno’ di Adriano Celentano. Sussurrai a chi mi sedeva vicino che quella era la mia canzone preferita. Credevo che Berlusconi non mi avesse sentita. E invece, ben dieci anni dopo, in occasione di un incontro programmato sempre nella sua abitazione di Roma in via del Plebiscito, in cui erano convocati dieci senatori per volta, al momento di distrarci un po’, come amava finire ogni incontro, entrò nuovamente Apicella con la sua chitarra e lui, come se non fosse passato neppure un giorno, disse ad Apicella, ora per favore facci la canzone che piace tanto a Laura. Ecco, come non rendere merito alla sua delicatezza, oltreché, ovviamente, alla sua formidabile memoria".