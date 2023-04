Uova col ’cavalluccio’ consegnate dai calciatori ai bambini ricoverati

Una rappresentanza del Cesena Fc, guidata dal club manager Alberto Santarelli, ha fatto visita ai piccoli pazienti ricoverati nei reparti di Pediatria, day hospital e terapia intensiva neonatale e pediatria dell’ospedale Bufalini (nella foto). I nove calciatori Andrea Ciofi, Nicolò Bianchi, Marco Calderoni, Simone Corazza, Mario Mercadante, Luca Lewis, Giacomo Zecca, Stiven e Cristian Shpendi hanno portato in dono le uova di Pasqua brandizzate con il simbolo del cavalluccio e allegria ai bambini ricoverati. L’iniziativa è stata condotta in collaborazione con l’associazione ’All Together Charity’, che il 17 giugno compirà il primo anno di vita ed è nata allo scopo di aiutare il reparto di pediatria del Bufalini. Soci fondatori sono Denny Graffiedi e Raffaele Antolini e Michele Antoniacci, ex calciatore del Cesena.