Uova di Pasqua solidali contro le leucemie nelle piazze cittadine

Domani, sabato e domenica tornano nelle piazze della nostra provincia le Uova di Pasqua di AIL, 30ma edizione del tradizionale appuntamento con la solidarietà promosso dall’Associazione Italiana contro le Leucemie, i Linfomi e il Mieloma, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica. I volontari della sezione Forlì-Cesena di AIL saranno presenti in oltre 40 postazioni (tra piazze e centri commerciali) per distribuire le Uova di cioccolato che sostengono la ricerca contro le malattie del sangue e l’assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Ecco dove trovarli: Cesena piazza del Popolo (loggiato Muncipio): ven.24, sab.25, dom.26 marzo Ipercoop Lungo Savio - via Jemolo 110: ven.24, sab.25, dom.26 marzo Centro Montefiore - via L. Lucchi, 335: ven.24, sab.25, dom.26 marzo Mercato Saraceno, piazza Mazzini: ven.24, sab.25, dom.26 marzo. Sarsina, piazza Plauto: sab.25, dom.26 marzo. Ranchio, piazza Del Mercato: dom.26 marzo Bagno di Romagna, piazza Ricasoli: ven.24, sab.25, dom.26 marzo San Piero in Bagno, piazza dei Martiri e via Garibaldi 32: ven.24, sab.25, dom.26 marzo Alfero, via Don Francesco Babini n.112: ven.24, sab.25, dom.26 marzo Montecoronaro, via Chiessaia n.13: ven.24, sab.25, dom.26 marzo Le Balze, via Nuova n. 71: ven.24, sab.25, dom.26 marzo Riofreddo, piazza San Francesco 10: sab.25, dom.26 marzo Verghereto, piazza San Michele 43: sab.25, dom.26 marzo Gambettola, piazza Cavour adiacente la Chiesa: sab.25, dom.26 marzo Longiano, piazza Tre Martiri: ven.24, sab.25, dom.26 marzo Roncofreddo, via Cesare Battisti, nei pressi della chiesa: ven.24, sab.25, dom.26 marzo Gatteo piazza Vesi: ven.24, sab.25, dom.26 marzo Chiesa S.Lorenzo Martire, Via Garibaldi n.10: dom.26 marzo Chiesa S. Angelo in Salute, Via G. Rossetti n. 9: sab.25, dom.26 marzo Savignano sul Rubicone, piazza Falcone 20: sab.25, dom.26 Chiesa S.Maria delle Grazie - via Armuzzi 21 – Fiumicino – dom.26 marzo Cesenatico, corso Garibaldi 7 (fronte farmacia Ioli): ven.24, sab.25, dom.26 marzo San Mauro Pascoli, piazza Mazzini: sab.25, dom.26 marzo.