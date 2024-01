Uscita da scuola ’movimentata’ a palazzo Mazzini Marinelli

Il percorso degli studenti della scuola media Viale della Resistenza, da lunedì trasferiti a palazzo Mazzini Marinelli, sta incontrando qualche problema. Come segnala un messaggio di Cesena Siamo Noi. "Segnalo quanto successo ad una ragazza di 2B all’uscita dal palazzo Marino Marinelli. I ragazzi sono lasciati incustoditi all’uscita. Spintoni, strattonamenti e passano sopra i ragazzi caduti a terra … (uno si è ritrovato a terra e col cellulare rotto), bisogna subito farlo presente al preside e di correre ai ripari immediatamente. Il trasferimento delle medie di Viale della Resistenza al palazzo Mazzini Marinelli sta causando molti problemi ai ragazzi che frequentano e alle loro famiglie". L’episodio è avvenuto mercoledì all’uscita e il preside avrebbe già preso un primo provvedimento per evitare la calca degli studenti all’uscita da scuola: da ieri le campanelle sono state scaglionate per evitare episodi come quello riportato.