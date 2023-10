Usi, costumi e trucchi della canapa. Ma quanta fatica per coltivarla

Mercato senza scontrino, anzi senza “viglietto” (variante arcaica di biglietto, in questo caso di autorizzazione): per i venditori abusivi erano previste pene severe; confisca, multe salate e per i recidivi persino punizioni corporali, “tratti di corda” per gli uomini e pubblica gogna per le donne. Sono alcune delle norme di bando del Legato Pontificio emanato il 15 ottobre dell’Anno del Signore 1724 per il principale mercato cesenate della canapa che si teneva in Cesena nella piazza di S: Agostino, un tempo detta la piazza “dal garnèli”, cioè delle granaglie, poi piazza delle Erbe. Il bando voleva impedire la vendita abusiva della canapa padronale (la maggior parte): il “viglietto” doveva dunque autenticare che il prodotto era quello di spettanza “rusticale”, la piccola parte che i contadini potevano vendere ma solo con l’espressa autorizzazione del padrone dei campi. Anche i mercanti e i cittadini erano avvisati affinchè non si prestassero a frodi e “rubberie”. La canapa era necessaria in quel tempo: con le sue fibre migliori si tessevano abbigliamento, lenzuola, biancheria, anche vele per le barche: fibre più grossolane erano molto utili per fabbricare corde, cordami e per altri usi.

La coltivazione della canapa, un tempo assai diffusa, fu introdotta nella nostra terra dai Veneziani, nel XV secolo, cioè durante il 1400. I Veneziani fecero ottimi affari con i Malatesta: un segno tangibile della presenza dei Veneziani a Cesena è testimoniato ancora oggi dalla Loggetta Veneziana, che sulla sommità dell’edificio comunale mette in comunicazione palazzo Albornoz con il torrione di piazza: il nome della Loggetta è una dedica del 1466 al pontefice veneziano del tempo Paolo II che contribuì alle opere. Dediche a parte, la coltura della canapa era assai laboriosa e più che faticosa. Le piante di canapa, a luglio erano alte due metri e formavano come un fitto ginepraio, arduo da tagliare. Durante lo sfalcio sotto il sole cocente i lavoranti portavano cappellacci per proteggere il viso, non solo dal sole, e vesti con maniche lunghe e ruvidi calzoni: il fusto rugoso e pungente delle piante era abrasivo, poteva ferire facilmente la pelle. L’ammollamento dei fusti, necessario per le successive lavorazioni tutte manuali, avveniva nei maceri: e toponimi, i nomi dei luoghi, come Macerone o I Maceri (dal Ponte Vecchio verso Roversano) ci raccontano tuttora l’antica vocazione agricola di queste terre. La coltura della canapa tenne banco fino al primo Novecento, per poi lasciare il passo alla barbabietola da zucchero e talvolta al tabacco. Alcuni piantagioni di canapa erano ancora in funzione a Macerone, Bagnarola, Gambettola sino al 1944. Quell’estate, in piena guerra, i covoni delle piante già tagliate rimasero non lavorati: in quei luoghi i tedeschi (i “tugnini”, come erano chiamati) li utilizzarono per mascherare i loro mezzi meccanici dalle incursioni degli aerei da caccia degli Alleati, sempre più frequenti: era impossibile in quei giorni lavorare nei campi. Intanto il fronte, piano piano ma irresistibilmente (ostacolato anche dal maltempo e dalla piena del torrente Pisciatello) si avvicinava: Cesena fu liberata all’alba del 20 ottobre 1944. Ma la guerra non era ancora finita.