Utilizzare il recupero fiscale per abbassare le tasse

Il recupero fiscale di 12 milioni di euro, tra Imu e tassa rifiuti, emerso dal Bilancio 2022 del Comune di Cesena è accolto con soddisfazione da Luca Lucarelli e Marco Casali di Fratelli d’Italia, che però aggiungono: "In prima battuta verrebbe da chiedersi cosa sia stato fatto in passato su questo fronte, ma non è l’unico dubbio che avvolge la questione. Una vicenda che vorremmo approfondire e sui cui c’è la necessità di entrare nel dettaglio: al momento neanche il Presidente della Commissione Bilancio è stato per ora messo al corrente di questo importante recupero".

"E’ però importante fare una prima riflessione politica - argomentano i due esponenti di FdI - Sarebbe interessante sapere se il recupero nasce dalla riscossione di insoluti oppure dal fatto di aver smascherato degli evasori. Se dovesse essere recupero evasione, anche in questo caso il saldo netto del gettito dovrebbe aumentare. Che fare quindi? Beh, non sarebbe male lanciare un messaggio chiaro ai cesenati, con la volontà della Giunta di perseguire un abbassamento delle tasse. Lo si dice da tempo: se tutti pagassero le tasse, ne pagheremo di meno! Bene, se siamo in questa condizione la nostra idea è quella di ridurre la pressione tributaria locale, che negli ultimi anni è aumentata".