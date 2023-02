Va a fuoco un appartamento, sette immigrati evacuati

Interminabili minuti di grande paura ieri alle 17.40 a Cesena in via Don Giovanni Verità in un condominio con appartamenti a schiera, dove all’improvviso è scoppiato un incendio. In quel momento nella casa c’erano sette persone, cittadini extracomunitari, fra residenti e ospiti. Tutti si sono precipitati fuori e poi hanno trovato riparo in quanto pioveva a dirotto. Sul posto sono arrivate due squadre dei Vigili del Fuoco di Cesena, la Polizia Locale di Cesena, Mercato Saraceno e Montiano e gli uomini del commissariato. Sembra che l’incendio si sia sviluppato nella cucina, ma saranno i Vigili del Fuoco ad accertarlo. L’importante è che nessuno ha riportato ferite o intossicamento per cui non è stato necessario accompagnarli al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena. Però a causa dell’annerimento dei muri e della puzza nei locali è stato accertato che per i sette non era possibile rimanere nell’appartamento per cui è stato disposto il loro alloggio in un hotel di Cesena.

e. p.