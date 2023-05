Va a Marco Galassi il premio ’Pizza d’Oro’

È originario di Cesenatico uno dei pizzaioli più talentuosi d’Italia. Marco Galassi, imprenditore noto in città per essere il titolare della pizzeria ’Cinemà’ in viale dei Mille, la strada parallela al lungomare, ha infatti ricevuto il premio ’Pizza d’Oro’ per l’alta professionalità e la qualità della sua pizza. Il certificato di eccellenza è della Nip che altro non è se non la Nazionale italiana dei pizzaioli.

Galassi ha ricevuto il riconoscimento con grande soddisfazione: "Mi fa molto piacere aver ricevuto il premio da un marchio ufficiale nazionale, anche perchè faccio questo lavoro da quarant’anni,praticamente da quando avevo appena 14 anni, e considero questa certificazione come un riconoscimento ad un lavoro che per me è anche una grande passione dopo anni di sacrifici".

Galassi ha dedicato il premio a Nazario Genestreti, lo storico pizzaiolo proprietario assieme al fratello Gianni del ristorante pizzeria ’La Cuccagna’ in via Caboto, morto un anno fa vittima di un terribile incidente stradale sulla statale Adriatica all’altezza di Fosso Ghiaia in provincia di Ravenna, dove con un furgoncino si è scontrato contro un grosso Tir.

Questo è sicuramente un bel gesto da parte di Marco Galassi, che fa onore a tutta la categoria dei ristoratori e dei pizzaioli di Cesenatico, perchè significa che in un contesto di grande competizione e ’lotta’ per accaparrarsi l’ultimo cliente, si mantengono comunque alti e ben presenti i valori e con essi anche la memoria, visto che lo sfortunato Genestreti in passato ha formato molti validi pizzaioli che poi hanno intrapreso questa professione e alcuni di essi, come Marco Galassi, hanno aperto con successo un loro locale. E ricordarlo da parte sua, non era affatto banale e scontato.

Giacomo Mascellani