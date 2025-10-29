Va in onda la spiaggia di Cesenatico

A Cesenatico inizia la rassegna di incontri con registi e attori. Il primo appuntamento è questa sera alle 21, al Cinema Rex, ricavato nella sala "Alberto Rognoni" del Palazzo del turismo "Primo Grassi", dove sarà proiettato il film "Io e il Secco" di Gianluca Santoni, con protagonisti Andrea Lattanzi, Francesco Lombardo, Barbara Ronchi, Andrea Sartoretti e Swamy Rotolo. Saranno lo stesso Gianluca Santoni e l’attore Francesco Lombardo ad introdurre il film e al termine della proiezione dialogheranno con il pubblico in sala, assieme a Gianni Gozzoli.

"Io e il Secco" è l’opera prima di Gianluca Santoni, un buddy movie e romanzo di formazione, un racconto ironico ed emozionante, in sapiente equilibrio tra dramma e commedia all’italiana, che racconta la violenza domestica ad altezza di bambino. Il film è basato su un soggetto (vincitore del premio Solinas e di tante menzioni importanti), e una sceneggiatura scritti con Michela Straniero. Le riprese registrate due anni fa si sono svolte nelle province di Forlì-Cesena e Ravenna, in particolare a Cesenatico, Ravenna e Lugo, dove ha lavorato una troupe internazionale.

"Io e il Secco" è prodotto da Nightswim con Rai Cinema e Antitalent, con il supporto del Ministero della Cultura e della Regione Emilia-Romagna attraverso Emilia-Romagna Film Commission. La pellicola racconta la storia di Denni, interpretato dal giovanissimo attore Francesco Lombardo, un bambino di dieci anni molto legato alla madre Maria (Barbara Ronchi). Denni è stanco di vedere la donna maltrattata da suo padre e per fermare questa violenza decide di assumere un killer, anzi un super-killer, per ucciderlo. Il criminale ingaggiato dal ragazzino è il Secco (Andrea Lattanzi), un delinquente sprovveduto che non ha mai ucciso nessuno e non ha intenzione di iniziare adesso. L’uomo ha solo un disperato bisogno di soldi e progetta così di avvicinare il padre di Danni solo con lo scopo di derubarlo. Inizia così un’avventura strampalata e un’amicizia improbabile che aiuterà i due a capire meglio il valore dei rapporti tra padri e figli.

L’incontro di mercoledì sera apre la rassegna "Riusciranno i nostri eroi – i nuovi autori italiani incontrano il pubblico", organizzata dall’associazione Sputnik ed il Comune di Cesenatico con il supporto della Cooperativa stabilimenti balneari di Cesenatico e la collaborazione di Fice Emilia Romagna. Il film aderisce a Happy Cinefamily, una iniziativa del Mistero della Cultura che sino al 31 dicembre consente alle famiglie composte da due adulti ed almeno un minore di 12 anni, per la visione di film italiani ed europei, uno sconto di 2,5 euro su ciascun biglietto.

Giacomo Mascellani