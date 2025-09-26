Va in pensione Dario Onofri, ’pioniere’ della rsa il Castello

Dopo 35 anni passati fra la sofferenza e il disagio di persone meno fortunate, dei quali ben 27 alle dipendenze della residenza sanitaria Il Castello di Longiano, il 30 settembre Dario Onofri, 65 anni, andrà in pensione. Racconta Dario Onofri: "Dopo varie esperienze in ospedale, in un centro medico ed in un’altra struttura, nell’estate del 1998 venni selezionato come responsabile alle attività assistenziali per l’apertura della nuovissima "Residenza sanitaria Il Castello" di Longiano. Alcuni giorni prima dell’apertura venimmo convocati dal dottor Mantovani che ci definì i "pionieri", uno sparuto gruppo di sconosciuti, ma vogliosi di iniziare una nuova avventura che cominciò il 31 agosto. Per cinque anni ricoprì un incarico politico/amministrativo nel mio comune come assessore alla salute alle politiche sociali. Ora concludo in tutti questi anni la mia esperienza nella gestione del reparto di alta intensità sanitaria in cui vi sono le gravi disabilità acquisite, con degenti tendenzialmente giovani che per incidenti, traumi o stati acuti hanno già fatto un percorso riabilitativo. La gestione della pagina più brutta, gli anni del Covid in cui ebbi in gestione anche il reparto 3, designato come reparto isolamento".

e.p.