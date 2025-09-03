Va in scena ‘Drama rumagnol’ di Marco Marchi con l’ex sindaco Gori

Presentata l’ultima serata di "Scintilla- estate 2025" la kermesse del dialetto romagnolo nell’arena della gelateria La Scintilla a Crocetta frazione di Longiano, in programma venerdì 5 settembre alle 21. Verrà rappresentato "Drama rumagnol" a lieto fine con gelato gratis per tutti. Una piece teatrale in calce all’omonima raccolta di poesie di Marco Marchi (nella foto) finalista al premio Nazionale Faraexcelsior. Il volume sarà in vendita la stessa sera della rappresentazione a prezzo ridotto. "Drama rumagnol" è interpretato da Gian Franco Miro Gori ex sindaco di San Mauro Pascoli, scrittore ed esperto di cinema, nella parte di Sesto e lo stesso Marco Marchi nelle vesti di Piero. Il prologo sarà a cura di Roberto Garattoni scrittore di Savignano sul Rubicone. L’atmosfera del dramma sarà creata dalla fisarmonica di Tiziano Paganelli di Savignano sul Rubicone e l’intera serata sarà condotta dal presentatore Leonardo Orlandi. Alla fine del dramma la serata proseguirà con la musica di Alfredo e Milena. Le sedie sono numerate per consentire agli astanti di apprezzare pienamente lo spettacolo. La gelateria la Scintilla per l’occasione presenterà il gusto dell’estate: Il bombonazo di Rocky e offrirà a tutti il gelato gratis. La serata del 5 settembre coincide con il 22esimo annivesario della costruzionre dello stabilimento La Scintilla con annessa la gelateria.

e. p.