Vacanza nei boschi senza la mamma

di Giacomo Mascellani

Sono oltre 130 i partecipanti all’edizione 2023 della manifestazione "In campeggio con papà", l’originale iniziativa in cui le mamme non possono partecipare alle vacanze con i figli, ma appunto soltanto i papà.

Circa 80 fra bambini e ragazzini e 50 padri, da Cesenatico hanno raggiunto il campeggio di Acquacheta a San Benedetto in Alpe, che per il quinto anno ospita l’evento, lasciando a disposizione l’intera area.

La manifestazione, nata otto anni fa da un gruppo di amici, è cresciuta, aggregando nuovi papà che hanno voglia di prendersi del tempo con i propri figli, immersi nel bellissimo parco delle Foreste Casentinesi, dove per tre giorni sono banditi videogame e telefonini. Tutto il tempo è dedicato al divertimento, alla vita all’aria aperta e al rapporto tra genitori e figli in un clima comunitario. Il maltempo di maggio ha reso inagibili alcuni sentieri, tuttavia gli organizzatori non si sono perduti d’animo e hanno inserito due novità, che sono il Cinema sotto le stelle e le River Olympics.

Sono stati proiettati due film per bambini, con i piccoli che hanno preso posto portandosi la propria seggiolina e, con popcorn e marshmallow caldi, hanno trascorso due serate indimenticabili sotto le stelle.

Le River Olympics si sono invece svolte in un pomeriggio sulla spiaggetta del fiume sotto il campeggio, dove i papà hanno organizzato dei giochi a squadre sfruttando l’acqua del fiume, tra gavettoni, secchiate d’acqua e tante risate, vedendo giocare i piccoli aiutati dai più grandi, con la merenda organizzata dal Campeggio.

A seguire, come tradizione, i papà hanno dato fuoco alle griglie e proposto ciascuno delle specialità, per condividerle nel gruppo. Tra le conferme delle passate edizioni, grazie all’aiuto della Guida ambientale escursionistica Mattia Fiorentini ed il sostegno di Davide Alberti dell’ente delle Foreste Casentinesi per il materiale didattico, si è tenuta la lezione di educazione ambientale e conoscenza della flora e della fauna locale.

Nel corso della tre giorni, molti si sono inerpicati con i bambini e i ragazzi, nella ormai famosa camminata verso la cascata di Acqua Cheta, una andata e ritorno di 3 ore in mezzo alla natura incontaminata, con un premio speciale che è un tuffo nelle acque rigeneranti della cascata. Alessandro Bonoli, tra i principali aderenti a questa vacanza per soli papà coi cuccioli, traccia un bilancio positivo dell’edizione 2023: "Ogni anno cerchiamo di organizzare qualcosa in più e questo è stato l’ottavo anno, in cui i bambini sono cresciuti, alcuni sono vicini ai sedici anni ma non demordono e ci aiutano, come del resto è anche bello l’appoggio del Campeggio di Acquacheta e, in particolare, della padrona di casa Angela, che ci mette a disposizione l’intero campeggio ed il loro splendido staff, giovane dinamico e simpatico. Del resto condividere, stare insieme, ridere e giocare coi figli, è la cosa più importante".