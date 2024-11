Vacanza premio in Egitto per 70 stagionali

Settanta dipendenti stagionali hanno trascorso una vacanza offerta dal titolare della più importante catena alberghiera specializzata nelle vacanze con i servizi all inclusive per le famiglie con bambini. Andrea Falzaresi, presidente del Club Family Hotel, ha in fatti deciso di premiare i direttori, i maitre, gli chef, i responsabili di sala, i capi ricevimento, gli addetti al booking e persino i capi manutentori, investendo oltre 100mila euro per fidelizzare e premiare le figure più in vista delle 13 strutture fra villaggi e alberghi sotto il marchio del cuore Cfh. Così, mentre in riviera arrivavano i primi rigori della stagione fredda, chi ha trascorso l’estate a lavorare si è ritagliato una settimana al caldo di Sharm el Sheikh. L’iniziativa ha rappresentato anche un viaggio studio al Reef Resort, un villaggio dotato di tutti i servizi, spiagge private, ristoranti, piscine e centro benessere. Questo ha consentito ai lavoratori di crescere come esperienza, in un settore importante della nostra economia. Falzaresi è molto soddisfatto di questa iniziativa: "Nel nostro gruppo i dipendenti sono dei pilastri fondamentali, specie quelli a diretto contatto dei turisti. Aver trascorso con loro una vacanza è stata una esperienza molto costruttiva, soprattutto per conoscere meglio e far conoscere meglio tra loro i lavoratori, che faranno ancora più gioco di squadra. Questo è ancora più importante per i nuovi dipendenti, i quali hanno la possibilità di avere una maggiore confidenza e un rapporto più diretto con le donne e gli uomini già da tempo nel nostro team. Assieme abbiamo vissuto anche dei momenti di formazione, che hanno consentito a tutti noi di migliorarci, in un clima positivo. Con questo regalo abbiamo voluto premiare i vertici con i quali impostiamo la conduzione delle strutture ricettive, organizziamo la gestione quotidiana e accogliamo le famiglie che scelgono di trascorrere le vacanze nei nostri villaggi. Fidelizzare i nostri dipendenti è oggi quanto mai importante e ci teniamo veramente tanto, anche in prospettiva dell’estate 2025, quando vogliamo dare ancora di più ai nostri ospiti".

Per una settimana i lavoratori hanno trascorso assieme calde e soleggiate giornate di relax in un ambiente molto bello, al termine delle quali, prima di cena, hanno approfondito alcuni aspetti del lavoro, con incontri centrati sulla leadership, la gestione del booking, cosa significa far parte di una squadra, l’importanza del dialogo con gli ospiti per migliorare ed ottimizzare l’ospitalità ed il lavoro stesso. Per buona parte dei settanta dipendenti, oltre al confronto con i direttori delle tredici strutture, la vacanza premio è stata l’occasione per poter parlare e confrontarsi direttamente con il presidente Andrea Falzaresi. Giacomo Mascellani