Vacanze di primavera: "Calendario scolastico da rivedere sul modello di Francia e Inghilterra"

Novità nel calendario scolastico dell’Emilia-Romagna? Gli occhi sono puntati su una proposta dell’assessora regionale alla scuola Isabella Conti (nella foto) che punterebbe a cambiare la programmazione tradizionale degli stop alle lezioni: una vera e propria rivoluzione nel mondo scolastico. La proposta riguarda un possibile ‘Spring break’ allungato. Lo ‘spring break’ è una pausa scolastica che cade generalmente nel periodo primaverile. Una proposta (per la quale optano già diversi paesi Europei) sarebbbe quella di allungare lo Spring break a 15 giorni. Nelle settimane scorse l’assessora Isabella Conti ha espresso la volontà di mettere mano al calendario scolastico, andando incontro a una richiesta diffusa. Si pensa di valutare una modifica dei possibili giorni di vacanza per gli studenti emiliano-romagnoli, ragionando su come organizzare il tempo che i ragazzi passano tra i banchi di scuola.

E delle lunghe vacanze estive che ne sarà? Ovviamente la proposta di Conti è di allungare la fine della scuola al termine di giugno e anticiparne l’inizio a settembre. Tutti d’accordo? O ci si deve aspettare ‘una rivoluzione’ del popolo studentesco? La proposta di Conti verrà ovviamente esaminata con attenzione. Per ‘fare scelte giuste e durature’ sul calendario scolastico, la Regione Emilia-Romagna annuncia un percorso di consultazione. Tutti avranno l’opportunità di dire la loro, come ha fatto capire la sottosegretaria alla presidenza della Regione Manuela Rontini. "Non si tratta solo di stabilire delle date, ma di ragionare su come il tempo scuola, il tempo che i nostri ragazzi e le nostre ragazze passano tra i banchi – ha detto Rontini – si intreccia con le esigenze educative, formative, sociali, familiari e anche economiche delle comunità locali. Ci sarà un percorso di ascolto e confronto che coinvolgerà tutti gli attori, le istituzioni scolastiche, le rappresentanze sindacali, i genitori, gli enti locali, le categorie economiche, il mondo del terzo settore e l’assemblea legislativa".

Un ragionamento a 360 gradi, tenendo conto delle specificità dei diversi territori. Nel resto d’Europa e in altri paesi nordici, le cose funzionano diversamente. In Francia gli alunni rientrano a scuola i primi giorni di settembre e le lezioni durano fino a inizio luglio e ci sono pause invernali lunghe anche 15 giorni (come le ‘vacance d’hiver’, 2 settimane di stacco tra febbraio e marzo). L’Inghilterra prevede diversi ‘stop’ alle lezioni durante l’anno accademico e opta per mini break nei periodi di intervallo tra una vacanza e l’altra, cosiddetti half-term. Le vacanze di Pasqua inglesi durano 15 giorni e la sosta estiva inizia a metà luglio. Una tradizione che in Italia non è mai esistita.