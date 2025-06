Vacanze estive per i calciatori del Cesena: relax e allenamenti in attesa del ritiro

La stagione è finita e allora spazio alle vacanze estive per i calciatori del Cesena. Se la società bianconera è infatti impegnata nella ricerca del sostituto del direttore sportivo uscente Artico, i giocatori ne stanno approfittando per riposarsi e riorganizzare le idee prima dell’inizio del ritiro prestagionale. Tra chi ha colto l’occasione per una vacanza con gli amici e chi continua ad allenarsi con grande intensità, ecco come stanno trascorrendo le ferie i beniamini del pubblico del Manuzzi. Sono giornate intense di allenamento per Simone Pieraccini e Jonathan Klinsmann, rientrato a casa sua negli Stati Uniti per mantenere la forma migliore. Il portiere figlio d’arte ha attirato l’interesse di alcuni club italiani e stranieri, grazie alle belle prestazioni che ha offerto nel corso dell’ultima annata.

Una buona parte della squadra, invece, sta sfruttando le ferie per viaggiare in compagnia di amici o persone care, tra città e scenari bellissimi. Stephanie, la compagna di Mirko Antonucci, ha confermato con una storia su Instagram la vacanza a Malta. Celia, Ceesay e Mendicino hanno optato per la Spagna: soggiorno alle Canarie insieme ad amici e famiglia per l’esterno italiano, mentre lo svedese e il giovane centrocampista hanno scelto come meta la città andalusa di Marbella. Più articolata, invece, la vacanza di Emanuele Adamo, che dopo avere trascorso alcuni giorni in Turchia si trova ora nelle spiagge di Ibiza a rilassarsi.

Tempo di addio al celibato per Simone Bastoni, che una foto sui social di pochi giorni fa era ripreso in aeroporto pronto a partire per festeggiare insieme agli amici. Sudore e pesi in palestra, invece, per Flavio Russo in attesa di conoscere il proprio futuro, che sembra comunque lontano da Cesena per via della scadenza del prestito secco. Uno dei pochi a non avere ancora preso una vera e propria pausa da allenamenti e partite è Dario Saric, convocato dalla nazionale bosniaca del ct Barbarez. Il centrocampista, grande protagonista del girone di ritorno, è pronto a scendere in campo, oggi, a Sarajevo contro San Marino, nella gara valida per le qualificazioni ai mondiali 2026. Nell’attesa di sciogliere gli ultimi dubbi extra-campo relativi all’organigramma societario, in particolare il già citato ruolo di direttore sportivo, l’unica certezza del rientro dei giocatori in città è legata alla loro presenza al matrimonio del capitano Prestia in programma il 21 di giugno. Secondo quanto comunicato dalla società, invece, il ritiro di Acquapartita avrà inizio il 17 luglio.

g. l.