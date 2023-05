Vacanze, gli albergatori: "Saremo pronti"

di Giacomo Mascellani

Gli operatori balneari non sono l’unica categoria colpita dall’ultima ondata di maltempo. Oltre ai danni diretti negli stabilimenti balneari ormai pronti all’inizio dell’estate, con tre file di ombrelloni perduti e l’acqua che ha nuovamente devastato i bagni nella prima parte di Valverde, si registrano infatti anche parecchi danni indiretti subiti dagli albergatori, dai ristoratori e dai negozianti. Sono tutte attività che fortunatamente non sono state allagate, ma che inevitabilmente risentono di questo disastro che ha colpito le frazioni di Sala di Cesenatico, Sant’Angelo di Gatteo e soprattutto la città di Cesena, solo per restare nelle vicinanze.

I telefoni non squillano, non ci sono prenotazioni e la situazione odierna è dura, mentre per il futuro della stagione c’è ottimismo. Molti albergatori tengono a lanciare messaggi rassicuranti e tra questi c’è Andrea Falzaresi della catena Club Family Hotel: "Voglio ringraziare le centinaia di persone che in questi giorni ci hanno scritto e telefonato, inviandoci un pensiero ed esprimendo preoccupazioni per le immagini diffuse in tv; ma voglio anche rassicurare tutti, perchè le persone che fanno parte della grande famiglia dei nostri tredici alberghi della riviera, stanno tutte bene. Siamo molto dispiaciuti per le persone che stanno soffrendo e vogliamo aiutarle. Mentre a tutti coloro che sono preoccupati per l’inizio della stagione estiva, dico di stare sereno, perchè come ogni anno ci faremo trovare pronti ai nastri di partenza, con tutto il calore, la passione e la professionalità che il mondo Club Family Hotel ha dimostrato in questi anni. La Romagna si rialzerà, ne sono certo, perchè il sole è dentro l’animo di ciascun romagnolo. Siamo tutti vicini agli amici che stanno patendo per l’alluvione".

L’Hotel Maree ha postato sul suo profilo social l’immagine di turisti e ciclisti che si godono un drink in veranda, con i titolari che comunicano di essere regolarmente aperti, perchè nella zona mare di Cesenatico non ci sono allagamenti. Anche il Cesenatico Camping Village esprime parole di vicinanza nei confronti delle vittime dell’alluvione e delle persone in difficoltà e tiene a precisare che il villaggio è completamente agibile e non è stato allagato.

Anche dai ristoratori arrivano tanti segnali di vicinanza alle famiglie alluvionate e molti di loro stanno rifornendo le famiglie di Cesena ed i volontari dei soccorsi con dei piatti caldi, ma senza però farsi ’identificare’ perché non vogliono farsi pubblicità sui media e vogliono dare una mano in silenzio.

Stefano Farabegoli, titolare dello storico ristorante ’Teresina’, è molto toccato dal dramma: "Abbiamo tanti amici e clienti che sono stati duramente colpiti dall’alluvione e il nostro pensiero in questi giorni è rivolto a loro; siamo andati personalmente a Cesena e gli siamo vicini. In questi giorni non stiamo lavorando come previsto, ci sono pochissime richieste di prenotazioni, ma questo problema mio e di tanti miei colleghi, è ben poca cosa a confronto delle persone che hanno perduto la casa e l’azienda. Ci vorranno una decina di giorni per riuscire a rialzare la testa, ma sono sicuro che ce la faremo".

In questo quadro diviso fra emergenza, dramma, solidarietà ed una vita che deve inevitabilmente andare avanti e proseguire, emerge che, anche se adesso non vi sono le condizioni per lavorare, l’estate è al sicuro e gli operatori turistici della città pensano positivo e lanciano messaggi confortanti.