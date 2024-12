Vacanze natalizie in riviera. Turismo invernale in ripresa, fioccano le prenotazioni

Il Natale e il Capodanno a Cesenatico portano tanti turisti. Le bellezze del Presepe della Marineria, il porto canale e i luoghi più caratteristici del borgo di pescatori, rappresentano una grande attrazione. Gli alberghi e le altre strutture ricettive aperte sono 77, di cui 57 aperte tutto l’anno, mentre tutti i ristoranti e i locali lungo le due rive del porto e del lungomare, sono pronti ad accogliere con calore i vacanzieri che desiderano scoprire il mare d’inverno e assaporare i piatti tipici delle ricette marinare, in un "salotto" dove si organizzano molti eventi, è possibile visitare delle mostre interessanti ed assistere a spettacoli.

All’ufficio Iat di viale Roma i telefoni sono caldi e in questi giorni stanno arrivando molte telefonate e mail di persone interessate ad avere informazioni soprattutto sul Presepe della Marineria, gli eventi in calendario tra la fine del 2024 e l’inizio del 2025, e il Capodanno sul Porto che è molto apprezzato dalla gente del posto e dai vacanzieri. Riccardo Vernocchi, oltre al quattro stelle Hotel Miramare, per le festività di fine e inizio anno aprirà anche il tre stelle Hotel New Bristol, in quanto sta ricevendo molte prenotazioni e richieste di informazioni: "E’ un buon Natale, con numeri superiori allo scorso anno, sia come prenotazioni delle camere che di tavoli al ristorante Capo del Molo. Per il capodanno siamo molto contenti perchè il cenone è sold out e contiamo di occupare tutte le camere in entrambi gli alberghi".

Il Cesenatico Camping Village è l’unico campeggio della riviera aperto sino all’Epifania: "Molto dipenderà dal meteo _dice Terzo Martinetti _, ma la città piace parecchio, il Presepe della Marineria è una grande attrazione e gli eventi consentono di vivere a pieno il Natale al mare. La maggior parte dei turisti arriverà nei giorni clou, quindi a Natale e capodanno, e sono soprattutto famiglie e coppie provenienti dall’area Padana, dal centro e nord Italia". La ristorazione è un settore molto importante, che consente a Cesenatico di lavorare tutto l’anno.

Soddifatto anche Daniele Zani del ristorante "Il Gabbiano sul Porto", affacciato sul Presepe della Marineria: "Siamo aperti la vigilia di Natale e a Santo Stefano, con tutti i tavoli occupati; abbiamo esaurito i posti anche per Capodanno e contiamo di riempire persino il 1 ° gennaio perchè continuiamo a ricevere prenotazioni. Lavoriamo sia con la gente del posto, i romagnoli di Cesena, Ravenna e altre città vicine, ma ospitiamo anche tanti turisti provenienti da fuori regione. Stiamo organizzando parecchie cene aziendali, con imprenditori che ci scelgono per la bontà delle ricette e la location esclusiva".

Alessio Sassi al ristorante Giuliano vede un gran fine anno: "A Natale e Capodanno siamo sold out da settimana, tant’è che stiamo accettando le prenotazioni soltanto per gli altri giorni. Abbiamo puntato molto sulla qualità dei piatti, ma anche su addobbi e accoglienza importanti, per far star bene e coccolare i nostri ospiti. La scelta di consentire sempre il menù alla carta e quindi la massima libertà, è stata azzeccatissima".