Vacanze sempre più corte. Ma ci sono più stranieri

È meno negativo del previsto il bilancio del turismo a Cesenatico, riferito ai primi otto mesi dell’anno, ma è chiaro che occorre intervenire. Secondo le statistiche pubblicate dalla Regione Emilia-Romagna, i dati turistici relativi al periodo che va dal 1° gennaio al 31 agosto, vedono la località balneare mostrare una sostanziale tenuta negli arrivi, ma evidenzia una flessione nelle presenze complessive. Nel dettaglio, da gennaio ad agosto 2025, si sono registrati 540.257 arrivi, in linea con lo stesso periodo dello scorso anno; mentre le presenze totali si fermano invece a 2.983.118, con una diminuzione del 3,8 percento, sempre rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Gli arrivi di vacanzieri italiani sono calati di poco, 450.948 (meno 0,6 percento), mentre quelli stranieri sono 89.309 (più 2,8 percento); le presenze italiane calano del 5,1 percento, mentre quelle straniere crescono del 2,4 percento con 538.630 pernottamenti. Si evince dunque una consistente riduzione della durata media dei soggiorni, che incide negativamente sul numero complessivo di presenze. I vacanzieri rimangono dunque meno giorni e la causa probabilmente è la diminuzione della disponibilità di spesa degli italiani. Questo dato statistico spiega anche le giornate feriali estive di vuoto sulle spiagge in alcune settimane, mentre nei weekend c’è sempre stata una buona affluenza.

Il sindaco Matteo Gozzoli e l’assessore al turismo Gaia Morara commentano così le statistiche: "L’andamento turistico del 2025 sino ad ora conferma la capacità attrattiva di Cesenatico, in particolare verso il pubblico internazionale, che registra aumenti da tenere in forte considerazione, sia per quanto riguarda la realizzazione di campagne promozionali future, che per la rimodulazione dell’offerta. Tuttavia, la diminuzione delle presenze impone una riflessione sulle strategie di fidelizzazione e sull’offerta turistica, con l’obiettivo di incentivare la ripetizione della vacanza per aumentare le presenze stesse. La valutazione si deve poi spostare sulla qualità dell’offerta, non più in linea spesso con i ’desiderata’ del pubblico di riferimento. Il processo di riposizionamento di Cesenatico, portato avanti dalla Dmo, relativamente sia al portale di Visit che alla percezione dell’offerta in generale, è un passo fondamentale che, ultimato la più presto, gioca a favore delle considerazioni fatte".

Il messaggio dunque è chiaro, con l’amministrazione comunale e le associazioni di categoria chiamate a lavorare assieme per dare delle risposte e cambiare le strategie in campo turistico.

