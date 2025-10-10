Vacchetti rilancia l’idea dell’invaso del Palamina

"Creare l’invaso del terrente Palamina a Montetiffi, una frazione del Comune di Sogliano al Rubicone, rinomata per la sua storica abbazia millenaria e per la sua posizione in cima ad un massiccio roccioso che domina la vallata del fiume Uso ed è ubicata in mezzo a due torrenti: il Palamina e il Tornano che formano l’Uso". L’idea da tempo è del geometra Gaetano Vacchetti, originario di Sogliano, dipendente in pensione del Consorzio di Bonifica, che ne sentì parlare dall’ingegnere Carlo Sapignoli, cofondatore con lo storico e rinomato Gioachino Volpe, primo presidente del Consorzio di Bonifica Integrale della Vallata del Uso. L’ente fu istituito dall’ingegnere Carlo Sapignoli e dal professore Gioachino Volpe, cognato dell’allora Ministro dell’Agricoltura Arrigo Serpieri che nel 1933 promulgò la legge 215 della Bonifica Integrale. In seguito nacquero gli altri consorzi di Bonifica: Consorzio di Bonifica Integrale Savio e Borello, del Forlivese e tutti gli altri in Italia. Spiega tutto Gaetano Vacchetti.

Chi parlò di un invaso del torrente Palamina? "Il direttore Carlo Sapignoli fu il progettista e direttore dei lavori della strada di Fondovalle Uso fino a Ponte Rosso e creò le prime briglie, molto congeniali per la difesa del suolo nel torrente Palamina e tante altre nella zona dell’alto Uso. Notando la natura rocciosa delle pendici del massiccio, disse che un invaso sarebbe stato assai utile. I tempi non erano favorevoli per l’arrivo della guerra e l’idea finì lì".

Quali benefici porterebbe e a chi e quali zone potrebbe servire? "I benefici sono molti e ne usufruirebbe tutta la vallata. In primo luogo una centrale idroelettrica, per generare energia pulita, tanto necessaria per la rinascita della valle e tanto agognata dagli ambientalisti; acqua potabile e acqua per usi civili e industriali; andrebbe a integrare l’irrigazione della zona a monte del Canale Emiliano Romagnolo. Potrebbe essere una cassa di espansione, per scongiurare gli allagamenti a mare con le grandi piene".

Un’opera che costerebbe una cifra enorme. Dove trovare i soldi? "Considerato l’invaso che arriverebbe a lambire il ponte romanico, lungo 200 metri e alto 30 metri con una capienza sotto i milioni di metri cubi, la spesa non sarebbe eccessiva e anche la Regione potrebbe essere l’ente finanziatore".

Chi potrebbe progettare quest’opera? "I Comuni, sarebbero i concessionari delle acque pubbliche, sotto il controllo della Regione. I Comuni possono provvedere mediante i loro uffici tecnici". Lei da anni insiste su questo invaso. Ritiene che sarà realizzato? "Da molti anni c’è la necessità di un invaso per la vallata. Spesso si sente richiamare gli enti interessati a fare le ricerche di acque che saranno in avvenire sempre più necessarie. Gli invasi sono molto utili. So che i tempi saranno lunghi, non vedrò la realizzazione di quest’invaso, ma a me piace sognare".