Vaccinazione antitetanica: ecco le date

Superate le 10mila somministrazioni di vaccino contro il tetano in Romagna. Sono esattamente 10.353 le vaccinazioni antitetaniche effettuate dal 24 maggio ad oggi, su tutto il territorio romagnolo: 1012 nel cesenate, 2034 nel forlivese, 6515 nel ravennate e 792 in quello riminese. Per facilitare la protezione contro questa grave malattia, dagli esiti talvolta fatali, i Servizi di Igiene e Sanità Pubblica dell’Ausl Romagna hanno organizzato su tutto il territorio, a partire dal mese di luglio, un giorno al mese di vaccinazioni ad accesso diretto per gli adulti. L’invito ad accedere è rivolto a coloro che non sono mai stati vaccinati per il tetano oppure hanno fatto l’ultima dose di richiamo da più di 10 anni. L’accesso presso gli ambulatori avviene in modo diretto, senza necessità di prenotazione, nelle sedi dell’Igiene Pubblica, nei seguenti giorni ed orari:  Ravenna: lunedì 3 luglio e 7 agosto dalle ore 14 alle 17  Faenza: mercoledì 12 luglio e 9 agosto dalle ore 8,30 alle 12,30. Lugo: venerdì 21 luglio e 18 agosto dalle ore 8,30 alle 12,30. Forlì: mercoledì 5 luglio e 2 agosto dalle ore 14 alle 16. Cesena: mercoledì 5 luglio e 2 agosto dalle ore 8,30 alle 11 Rimini: martedì 4 luglio e 1 agosto dalle ore 13,30 alle 16,30. Riccione: venerdì 14 luglio e 11 agosto dalle ore 13,30 alle 16,30. Novafeltria: lunedì 17 luglio e 21 agosto dalle ore 13,30 alle 16.