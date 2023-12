Vaccinazioni anti Covid, due sedute straordinarie su prenotazione

Sedute straordinarie di vaccinazione anti Covid su prenotazione il 15 e il 22 dicembre dalle 14 alle 18.30 presso gli ambulatori vaccinali di piazza Anna Magnani 146 a Cesena. Per accedere agli ambulatori è possibile prenotare tramite Cup e Cup tel. La campagna avviata in ottobre sta procedendo attivamente con 14.484 (Forlì 7.072; Cesena 7.412) dosi di vaccino somministrate al 6 dicembre, da medici di Medicina Generale, farmacie e Igiene pubblica. Le persone che non abbiano ancora fatto la vaccinazione possono rivolgersi al proprio medico, alle farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale o possono prenotare la vaccinazione tramite Cup o Cup Tel (800 002255) per accedere agli ambulatori vaccinali dell’Ausl Romagna, nei quali è stato attuato un potenziamento dell’offerta vaccinale.