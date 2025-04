Vaccinazioni contro lo Pneumococco per adulti: avvisi su fascicolo sanitario e sms per i nati nel 1960

Proseguono le campagne vaccinali dell’Ausl Romagna rivolte alla popolazione adulta. In questi giorni, tramite Fascicolo sanitario Elettronico o sms telefonico, sono stati invitati ad aderire i nati nel 1960 non vaccinati contro lo Pneumococco. Per fare la vaccinazione è possibile rivolgersi al proprio medico di famiglia oppure prenotare tramite Cup e Cuptel per accedere agli ambulatori dell’Igiene Pubblica. Per la prenotazione non serve la ricetta medica. Il vaccino è sicuro ed efficace. In genere è sufficiente una singola dose di vaccino, tranne nelle persone con malattie croniche alle quali verrà proposta una seconda vaccinazione a distanza di circa due mesi dalla prima. Il vaccino può essere effettuato durante tutto l’anno. Si ricorda che lo stato vaccinale può essere verificato sul Fascicolo Sanitario Elettronico. Per informazioni è possibile rivolgersi a vaccinazioni.ce@auslromagna.it