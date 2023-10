Vaccinazioni, la guida completa. Domani riparte la lotta ai virus

Guai a pensare che sia "una semplice influenza". E’ l’avvio della campagna vaccinale (lunedì 16 ottobre) a ricordarci che l’epidemia, che nei climi temperati come il nostro si presenta ad inizio autunno per scemare in primaveraestate, fa ammalare nel mondo (dati dell’OMS) circa un miliardo di persone all’anno. Di queste circa trecinque milioni acquisiscono una forma grave, che ha esiti letali tra i 290.000 a 650.000 casi. In Italia l’influenza colpisce il 10,4 per cento della popolazione. La sindrome influenzale è classificate tra le prime 10 cause di morte in Italia. Nella nostra regione si stima che ogni anno si ammalino di influenza 1.180.000 persone. Cinquanta i casi gravi segnalati nella passata stagione, con 12 decessi. L’influenza rappresenta anche un serio problema di Sanità Pubblica e una rilevante fonte di costi diretti e indiretti per la gestione dei casi, delle complicanze della malattia e l’attuazione delle misure di controllo. Non risultano attualmente nel nostro territorio casi di influenza anticipata che abbiano interessato l’ospedalizzazione. Ne sapremo di più quando, a giorni, partirà il sistema di sorveglianza epidemiologica InfluNet con la sua rete di medici sentinella. Frattanto la grande macchina delle vaccinazioni si è messa in moto, tant’è che già da mercoledì 11 era possibile prenotare il vaccino che verrà somministrato a partire da domani. Per gli ultra 60enni, i fragili e alcune altre categorie, sarà gratuita.

DOVE VACCINARSI

Come negli anni precedenti il vaccino nel nostro territorio sarà prevalentemente somministrato dai Medici di famiglia e, novità di quest’anno, sono pronti a vaccinare anche i Pediatri di libera scelta, che possono vaccinare gratuitamente i bambini sani dai 6 mesi ai 6 anni. Seguono gli Ambulatori di Igiene Pubblica e Pediatrie di Comunità per i soggetti di età inferiore a 16 anni; e le farmacie convenzionate che, a Cesena, sono sei ed effettuano in prevalenza la doppia somministrazione per Covid e Influenza: Calabrina, Villa Arco, Diegaro, Santini (solo anticovid), Lanzoni (solo antinfluenzale). Villa San Giuseppe (solo anticovid).

COVID E INFLUENZA

La particolarità, dalla pandemia da Covid a questa parte, è che si può effettuate contestualmente anche l’iniezione di richiamo contro il coronavirus. In Emilia-Romagna sono già disponibili le prime 60.480 dosi di vaccino Pfizer aggiornato per le nuove varianti. Ma non saranno sufficienti per tutti e si darà la precedenza ai soggetti fragile e agli operatori della sanità che abbiano effettuato la precedente iniezione almeno sei mesi prima. Sarà possibile vaccinarsi attraverso i consueti canali: medici di medicina generale, pediatrie di comunità, farmacie convenzionate che aderiscono alla campagna vaccinale, Case della Comunità, ospedali, poliambulatori. È stato siglato, infatti, un nuovo accordo Regione-Medici di medicina generale per la campagna vaccinale autunnale anti Covid, dopo le intese che hanno assicurato il loro pieno coinvolgimento durante il periodo pandemico.

ANTIPNEUMOCOCCO

Le persone a rischio indipendentemente dall’età, e quelle sane con oltre 65 anni, possono vaccinarsi gratuitamente anche contro il pneumococco, responsabile di infezioni al tratto respiratorio superiore.