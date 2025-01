Vaccini antinfluenzale, la somministrazione anche al ’Marconi’

Anche a Cesenatico prosegue la somministrazione del vaccino antinfluenzale, raccomandato e gratuito per gli over 60. A somministrare il vaccino sono i medici di medicina generale, che sono presenti anche all’ospedale Marconi, i pediatri che aderiscono alla campagna vaccinale 2024-2025, i servizi di Igiene e sanità pubblica e le farmacie convenzionate aderenti al progetto delle vaccinazioni antinfluenzali. Per le donne in gravidanza è previsto il libero accesso, senza la prenotazione al cup e senza l’impegnativa del medico curante. I minori affetti da malattia cronica ricevono l’invito alla vaccinazione direttamente dalla Pediatria di Comunità.