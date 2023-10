"Vajont e Romagna, due tragedie parallele"

Lunedì, quando l’orologio segnerà le 22 e 39 minuti, oltre 130 teatri in Italia, dall’Alto Adige alla Sicilia e diversi anche all’estero, interromperanno lo spettacolo per un minuto di silenzio e raccoglimento. Ciò avverrà in quei teatri che hanno aderito al progetto "VajontS 23, Azione corale di teatro civile. Un racconto, cento racconti di acqua e di futuro", lanciato da Marco Paolini, in collaborazione con Marco Martinelli, per commemorare la tragedia dell’esondazione della diga del Vajont, avvenuta 60 anni fa al confine tra Friuli e Veneto, che seminò distruzione, provocando la morte di duemila persone. Ert-Teatro Nazionale e Teatro Bonci, in collaborazione con il Comune aderiscono al progetto, realizzando un proprio allestimento di quel testo andato in scena 30 anni fa, e, attraverso il coordinamento artistico di Michele Di Giacomo, regista e tra gli interpreti della performance, si rifletterà anche sull’alluvione che a maggio scorso ha colpito la Romagna e in particolare Cesena con l’esondazione del Savio.

Michele Di Giacomo, che impronta ha dato alla performance?

"Ho dato un aspetto corale e riscritto alcune parti. Ci saranno letture interpretate oltre che da me anche da Eleonora Giovanardi e Matteo Sintucci, un coro di 18 tra cittadine e cittadini e alcuni rappresentanti della società civile quali Lucia Brasini, cesenate, la cui abitazione è stata danneggiata dall’alluvione di maggio, Susanna Ricci, coordinatrice dell’Associazione emporio solidale "Il Barco" odv-ets che si occupa di distribuire le donazioni giunte agli alluvionati, e Giacomo Zattini, portavoce nazionale di Fridays For future Italia. Musiche elettroniche e sound design sono di Demetrio Cecchitelli del Conservatorio Maderna".

Come possono essere paragonati Vajont e alluvione in Romagna?

"Entrambi potrebbero parere eventi naturali: nel Vajont una frana dal Monte Toc precipitò nell’invaso della diga provocando un’onda dagli effetti devastanti, qui da noi, la pioggia ha ingrossato i fiumi, il Savio tra questi, e ne ha causato lo straripamento dagli argini. Qui e là, acqua e fango. Ma, non c’è forse la responsabilità umana dietro entrambe le tragedie? Nello spettacolo non sfruttiamo la memoria del Vajont per accostare quella romagnola, ma condividere il ricordo significa provocare una catarsi, ovvero trovarsi insieme per alleggerire la sofferenza e, contemporaneamente riflettere sul futuro che ci attende, poiché l’uomo ha responsabilità sui cambiamenti climatici".

C’è anche un aspetto scenografico?

"Sì, essenziale ma evocativo, come se noi agissimo e parlassimo da un campo della protezione civile: un tendone sporco di fango e un’asta con un microfono, per domandarsi insieme agli spettatori: ‘quando alla devastazione di un territorio si unisce la rabbia della popolazione, come possiamo riflettere sulla responsabilità umana nel costruire una nuova relazione con la natura? Quale sarà dunque il futuro di questa convivenza?’".

Lo spettacolo, lunedì alle 21,15 al teatro Bonci, è presentato a sostegno della candidatura di Rimini e della Romagna a Capitale italiana della cultura per il 2026. Ingresso gratuito. È consigliata la prenotazione tramite la biglietteria del teatro o vivaticket.com.