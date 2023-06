Valbonella, tre spettacoli nel Bosco di Gnomo Mentino

Spettacolo nello spettacolo. Uno donato dalla natura, l’altro offerto dal palcoscenico del Centro Turistico Valbonella di Valgianna, splendido balcone naturale ad alcuni chilometri da Bagno di Romagna. La proposta va sulla ribalta grazie alla Compagnia di Gnomo Mentino di Bagno di Romagna, che con Gianni Rossi, uno dei suoi esponenti creativi e organizzativi, poi così prosegue: "Questi spettacoli-musical per bambini andranno in scena nel Bosco di Gnomo Mentino a Valbonella. Sono tre le date in programma per la stagione estate 2023. La prima in locandina questa sera, la seconda il 15 luglio, la terza e ultima il 2 settembre. Il nuovo musical, col titolo ‘Gnomo Mentino e la Compagnia dell’amore’, è un riadattamento di una spettacolo scritto dal compianto Villiam Graffieti e da sua moglie Ersilia Guerrini". Gli attori: Simone Mazzoli, Florinda Ricci, Giulia Bonaventura, Glenda Nuti, Andrea Agnoletti, Lucia Mazzoli, Maria Elena Calbucci, Gianni Rossi, Marco Montini.